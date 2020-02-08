الفنانة جواهر تصاب بمرض خطير.. صورة من داخل المستشفى

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر صور للفنانة جواهر نشرتها على حسابها في سناب شات تدعو الله بأن يشفيها.

وتبين أنها تعاني من السرطان القاتل وفقًا لحساب هيئة المشاهير وهو الأمر الذي أثار صدمة المستخدمين وتمنوا لها الشفاء في حربها مع السرطان.

كانت جواهر قد كتبت على صورها التي نشرتها على سناب شات تسأل الله الشفاء وأن يعافيها من هذا المرض الخبيث.

بدا أن الفنانة صاحبة قصة الشعر "الكيرلي" الشهيرة والتي حققت أغنيتها "والله بحبك موت يا حمادة" ضجة واسعة في الوطن العربي خلال إحدى فترات حياتها قد أعياها المرض.

وارفقت جواهر صورة لها على سريرها في المستشفى التي تتلقى العلاج فيها: "يأتي بها الله.. إن الله لطيف خبير".