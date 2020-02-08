مخرج فيلم parasite يكشف عن حبه لفيلم Fargo

كشف المخرج Bong Joon-ho صاحب جائزة السعفة الذهبية عن فيلمه المميز parasite عن عدد من أحب الأفلام إلى قلبه.

وقال خلال حوار له إن بين هذه الأفلام هو Fargo ، والذى تدور الأحداث في مدينة (فارجو) بـ(مينيسوتا)؛ الأكثر برودة في الغرب الأوسط الأمريكي، حيث يستأجر بائع السيارات (جيري لونديجارد) رجليْن لكي يقوما باختطاف زوجته مقابل فدية قيمتها مليون دولار يدفعها حماه الثري، لكن الخطة التي أحكمها لونديجارد تتعقد، وينتج عنها سلسلة من جرائم القتل البشعة.





وينافس المخرج الكورى بفيلم الجديد على 6 ترشيحات أوسكار لأول مره فى تاريخ السينما الكورية الجنوبية، ابرزها أفضل فيلم وافصل سيناريو اصلى، وأفضل فيلم أجنبى.