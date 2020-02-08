الصين: ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 722 حالة

أعلنت وزارة الصحة الصينية، في بيان عاجل لها منذ قليل، أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس وصل إلى 86 شخصًا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 722 شخصًا وأكثر من 31 ألف مصاب منذ تفشي الوباء.





ومنذ قليل أعلنت السلطات في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المقاطعة إلى 699 شخصًا، كما وصل عدد المصابين إلى 24.9 ألف شخصًا.





وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء أمس الجمعة، أن بلاده مستعدة لتقديم 100 مليون دولار للصين والدول الأخرى التي ضربها فيروس كورونا الجديد لمكافحة الوباء.



