موعد مباريات اليوم السبت 8-2-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 8-2-2020، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، المحلية ، والأوروبية ، ونستعرض توقيت اللقاءات والقنوات الناقلة لها





2.30 ، الاتحاد السكندري مع أسوان

5.00 ، نادي مصر أمام سموحة

7.30 ، مصر المقاصة مع الانتاج الحربي

وتذاع المباريات عبر قناتي تايم سبوت وأون سبورت









الدوري الإنجليزي

2:30 ، إيفرتون مع كريستال بالاس

7:30 ، برايتون أمام واتفورد





الدوري الإسباني

2:00 ، ليفانتي مع ليجانيس

5:00 ، خيتافي مع فالنسيا

7:30 ، بلد الوليد أمام فياريال

10:00 ، أتلتيكو مدريد أمام غرناطة





الدوري الإيطالي

4:00 ، فيورنتينا مع أتلانتا

7:00 ، تورينو أمام سامبدوريا

9:45 ، هيلاس فيرونا مع يوفنتوس





الدوري الألماني

4:30 ، هيرتا برلين مع ماينز 05

4:30 ، فيردر بريمن أمام يونيون برلين

4:30 ، فرايبورج مع هوفنهايم

4:30 ، شالكه 04 أمام بادربورن

4:30 ، فولفسبورج أمام فورتونا دوسلدورف

7:30 ، باير ليفركوزن مع بوروسيا دورتموند





الدوري الفرنسي

6:30 ، مارسيليا مع تولوز

9:00 ، ميتز أمام بوردو

9:00 ، رين مع ستاد بريست 29

9:00 ، نيس أمام نيم أولمبيك

9:00 ، أميان مع موناكو

9:00 ، ديجون أمام نانت





وتذاع الدوريات الأوروبية عبر قنوات بي ان سبورت