موعد مباريات اليوم السبت 8-2-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 8-2-2020، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، المحلية ، والأوروبية ، ونستعرض توقيت اللقاءات والقنوات الناقلة لها
2.30 ، الاتحاد السكندري مع أسوان
5.00 ، نادي مصر أمام سموحة
7.30 ، مصر المقاصة مع الانتاج الحربي
وتذاع المباريات عبر قناتي تايم سبوت وأون سبورت
الدوري الإنجليزي
2:30 ، إيفرتون مع كريستال بالاس
7:30 ، برايتون أمام واتفورد
الدوري الإسباني
2:00 ، ليفانتي مع ليجانيس
5:00 ، خيتافي مع فالنسيا
7:30 ، بلد الوليد أمام فياريال
10:00 ، أتلتيكو مدريد أمام غرناطة
الدوري الإيطالي
4:00 ، فيورنتينا مع أتلانتا
7:00 ، تورينو أمام سامبدوريا
9:45 ، هيلاس فيرونا مع يوفنتوس
الدوري الألماني
4:30 ، هيرتا برلين مع ماينز 05
4:30 ، فيردر بريمن أمام يونيون برلين
4:30 ، فرايبورج مع هوفنهايم
4:30 ، شالكه 04 أمام بادربورن
4:30 ، فولفسبورج أمام فورتونا دوسلدورف
7:30 ، باير ليفركوزن مع بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
6:30 ، مارسيليا مع تولوز
9:00 ، ميتز أمام بوردو
9:00 ، رين مع ستاد بريست 29
9:00 ، نيس أمام نيم أولمبيك
9:00 ، أميان مع موناكو
9:00 ، ديجون أمام نانت
وتذاع الدوريات الأوروبية عبر قنوات بي ان سبورت