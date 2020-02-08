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رياضة

أخبار الرياضة ليلا ..التحقيق مع مذيع الزمالك بسبب الأهلي.. تحديد حكام السوبر.. موعد عودة بادجي للقاهرة

السبت 08/فبراير/2020 - 08:01 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناه الزمالك احالة كريم حسن شحاته مذيع برنامج زملكاوي للتحقيق بسبب استضافته للحكم السابق أحمد الشناوي والدفاع عن هدف الاهلي الثاني فى مرمي بيراميدز.

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن الاتحاد استقر على جنسية حكام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك. 

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن مجلس أبو ظبي تحمل تكاليف السفر الخاص بمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك. 

كشف سيد مرعي وكيل أعمال اللاعب محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، أن اللعب تلقى عرضا سعوديا خلال فترة الانتقالات السابقة.

سافر السنغالي أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي إلى وطنه ، أمس الجمعة لتجديد جواز السفر الخاص به .

قررت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي سفر لاعب الزمالك سعد محمد المصاب بالمرض الخبيث الى الامارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الاهلي و الزمالك يوم 20 فبراير من الشهر الجاري باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

ظهر كأس السوبر الإفريقي خلال تجمع رابطة جماهير الزمالك بقطر ، لتوزيع 1000 تذكرة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في لقاء السوبر الإفريقي المرتقب على أعضاء الرابطة في الحدث الأول من نوعه.

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