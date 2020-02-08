إسرائيل.. زعيم أزرق أبيض يتهم نتيناهو بالفشل

شن زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني جانتس، أمس الجمعة، هجومًا شديدًا على رئيس وزراء دولة الاحتلال وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بالفشل.





وقال جانتس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "نتنياهو يفقد السيطرة ويتصرف بعدم مسؤولية، لقد جعل من الكابينت سيركا، ويغير وزراء الدفاع كما يغير جواربه".





وأضاف: "نتنياهو يخضع السياسة الخارجية لحملته الانتخابية الدعائية، وهذا الأسبوع تفجر الواقع الأمني الصعب في وجهنا، ونتنياهو يتنزه في العالم ويستغل الأمن الإسرائيلي لتنفيذ سياسته".





ووجه جانتس، اتهامات مماثلة لنتنياهو باستغلال نفوذه، لتحقيق مكاسب انتخابية تتعلق باسترضاء وكسب أصوات اليمين الإسرائيلي، خلال الانتخابات المقبلة المقررة في مارس، بعد فشله في تشكيل حكومة خلال جولتي الانتخابات السابقتين.



