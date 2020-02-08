تركيا تعلن مقتل وإصابة 5 جنود شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل جندي وإصابة 4 آخرين، جراء حادث في منطقة شمال شرقي سوريا.





وقالت الوزارة في بيان نشرته السبت، إن 5 جنود أصيبوا بجروح إثر انقلاب مركبتهم في شمالي سوريا.





وأشار البيان إلى مقتل أحد الجنود المصابين، رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذه.





وكان الجيش التركي قد شن عملية عسكرية على شمال سوريا أطلق عليها "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، وإنشاء منطقة آمنة لإعادة توطين اللاجئين بما يخدم الأجندة التركية ومطامعها في الأراضي السورية.





وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق وأعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.