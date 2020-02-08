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أخبار العالم

مشروع خطة السلام الأمريكية ينهي مهام مندوب تونس بمجلس الأمن

السبت 08/فبراير/2020 - 11:16 ص
مشروع خطة السلام
مشروع خطة السلام الأمريكية ينهي مهام مندوب تونس بمجلس الأمن
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سمر صالح

كشفت مصادر دبلوماسية أممية أن قرار تونس إعفاء مندوبها بمجلس الأمن الدولي منصف البعتي، جاء بعد ضغوط أمريكية على تونس بسبب مشروع قرار وزعه البعتي ومندوب إندونيسيا بالمجلس رفضا لخطة السلام الأمريكية، في حين أعلنت الخارجية التونسية أن إعفاء المندوب يعزى إلى "ضعف الأداء وغياب التنسيق" معها في مسائل وصفتها بالمهمة.


ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة أنه تم وضع حد لمهام البعتي بسبب موقفه من مشروع قرار فلسطيني يدين خطة السلام الأمريكية.


وأضاف المصدر أن البعتي "ذهب أبعد مما أرادت السلطات التونسية في ملف الشرق الأوسط، وقدم دعما كبيرا للفلسطينيين يهدد بإفساد العلاقات بين تونس والولايات المتحدة".


وأشارت الوكالة إلى أن تونس استدعت مندوبها الأممي على نحو مفاجئ، ولم يشارك أمس الأول، الخميس، في اجتماع لمجلس الأمن.


في المقابل، قالت الخارجية التونسية إن قرار إعفاء السفير يعود لاعتبارات مهنية بحتة، تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة.


وأضاف بيان للوزارة أن عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن تقتضي التشاور الدائم والتنسيق المسبق مع الوزارة، بما ينسجم مع المواقف المبدئية ويحفظ مصالح البلاد.


وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان عن اعتزامها تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن في الفترة بين عامي 2020 و2021.


وأضافت الرئاسة في بيان عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ونظيره التونسي قيس سعيد، وأن تونس ستقدم مشروع القرار بعد التشاور مع الدول العربية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية.

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