أعلى قمة بركانية في قارة أفريقيا.. تعرف على المعالم السياحية بـ تنزانيا

يعد جبل كيليمانجارو، الجبل الأكثر ارتفاعًا في أفريقيا، ويضم متنزه سيرينغيتي، ويقع الجبل في تنزانيا التى تنفرد بالكثير من الأشياء التى تجعلها مميزة عن باقى الدول الأفريقية بل ودول العالم كله، كما أنها تنعم بالاستقرار السياسي والاقتصادي مقارنة بدول أفريقية أخرى.





ونستعرض لكم فى سياق التقرير التالى أبرز المعلومات التي تحتاجها للتعرف على تنزانيا.





تضم تنزانيا جبل كيليمانجارو والذى يقع في الشمال الشرقي، حيث يتألف من ثلاثة مخاريط بركانية هي "كيبو أعلى القمم وماوينسي وشيرا"، حيث يعد هذا الجبل أعلى قمة بركانية في القارة الأفريقية وثاني أعلى قمة من القمم البركانية السبع في العالم، لذلك يعد هذا الجبل من أبرز المواقع السياحية الهامة فى دولة تنزانيا.





أما ثانى الأشياء التى تميز تنزانيا هى متنزه سيرينغيتي فهو يعد أفضل محمية للحياة البرية في أفريقيا بسبب كثافة الحيوانات المفترسة والفرائس كما أنه يضم أكبر عدد من الأسود والفهد الإفريقي، وأيضا به وحيد القرن الأسود والذى يوجد حول التلال الصغيرة في منتصف المتنزه.





وفيما يخص الناحية الاستعمارية، مرت تنزانيا بالعديد من المحطات فى تاريخها كان أبرزها تعرضها للاحتلال من قبل الإمبراطورية الألمانية في أواخر القرن التاسع عشر، فيما قامت بريطانيا بتأسيس محمية لها في "زنجبار" التي كانت خارج السيطرة الألمانية، وبعد مرور سنوات كثيرة استطاعت تنزانيا نيل استقلالها في 1963.





وبشأن العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى، جمعت تنزانيا ومصر علاقات طيبة حيث أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت عام 1962 حيث ربط الزعيمين جمال عبد الناصر ونيريرى علاقات وثيقة مازالت محفورة في ذاكرة شعبيهما حتى الآن تم ترجمته من خلال التعاون المشترك.





كانت العلاقات بين مصر وتنزانيا تزخر بالعديد من الزيارات المتبادلة بين البلدين والتى من بينها قيام وزير الخارجية السابق بزيارة تنزانيا في فبراير 2014، لتسليم رسالة من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور إلى الرئيس التنزاني السابق، كما قام وزير الخارجية التنزاني بزيارة مصر في يونيو 2014 للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي.



