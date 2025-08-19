رئيس الصرف الصحي: حل أزمة مجمع مدارس حلوان خلال عام

ناقش برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، شكاوى المواطنين من نقص خدمات الصرف الصحي في منطقة مجمع مدارس الدكتور محمد علي محجوب بكورنيش حلوان، وأكد الأهالي أن غياب الشبكة في المنطقة يتسبب في معاناة يومية، خصوصًا مع قرب المدارس من المصرف الموجود بالمنطقة.

من جانبه، أوضح المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن شكاوى السكان في محلها، لافتًا إلى أن المنطقة كبيرة ويخترقها مصرف، حيث تم بالفعل تنفيذ شبكة صرف صحي بطول 35 كيلومترًا على يمين المصرف بواسطة الجهاز التنفيذي، وهذه الشبكة دخلت الخدمة وتقوم الشركة باستلامها وتشغيلها حاليًا، أما على يسار المصرف، وهي المنطقة التي ما زال الأهالي يشتكون منها، فلم تدخل الخدمة بعد.

وأضاف حسن أن الشركة تمكنت من تدبير تمويل قدره 10 ملايين جنيه لتنفيذ جزء من الشبكة في مناطق شارع المزرعة والرشاح، وقد تم الانتهاء منها قبل نحو ستة أشهر، مشيرًا إلى أن بقية المنطقة مدرجة ضمن خطة الجهاز التنفيذي، حيث يجري الانتهاء من التصميمات تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ، متوقعًا أن يتم حل مشكلة الصرف الصحي في المنطقة بشكل كامل خلال عام من الآن.