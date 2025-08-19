رئيس مياه الشرب بالدقهلية: حل جذري لمشكلة الصرف الصحي بمنطقة قولنجيل قريبا

أكد المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، استجابة الشركة لشكاوى أهالي منطقة قولنجيل بمدينة المنصورة بشأن معاناة بعض المنازل من غرق مياه الصرف الصحي.

وأوضح «نصر» خلال مداخلة عبر برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، أن المشكلة لا ترجع إلى تهالك الخطوط أو توقفها عن العمل، مشيرًا إلى أن الشبكات تعمل بشكل طبيعي منذ فترة طويلة.

وأضاف أن السبب الرئيسي للأزمة يتمثل في انخفاض منسوب بعض المنازل والحارات عن مستوى سطح الشارع بما يزيد عن متر، ما يؤدي إلى ارتداد المياه أحيانًا عبر البالوعات عند زيادة الضغط في الخطوط.

وأشار إلى أنه فور تلقي الشركة البلاغات منذ أكثر من أسبوع، تحركت الفرق الميدانية بالمعدات اللازمة وقامت بتطهير الخطوط لضمان كفاءتها واستمرارية عملها. كما كلف قطاع البحوث والتصميمات برفع شامل للمناطق القديمة المتضررة من أجل وضع حلول جذرية وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

وأكد نصر أن الشركة تضع شكاوى المواطنين في مقدمة أولوياتها، وتعمل على إيجاد معالجات مستدامة تراعي الطبيعة العمرانية للمناطق المنخفضة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.