وداعًا للمكالمات المزعجة.. "الاتصالات" يفصل هواتف المكالمات الإعلانية في هذا الموعد
25 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج
الأمم المتحدة : مستشفيات غزة على حافة الانهيار
وفاة رزاق أوتومويوسي لاعب الزمالك السابق عن 38 عامًا
يريد صفقة من أجلي.. ميكروفون مفتوح يكشف حديثا سريا بين ترامب وماكرون حول نوايا بوتين
فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا
نهج نبوي.. مقدمة مقترح بدء العمل الخامسة فجرا ترد على جدل مواقع التواصل
نتنياهو يرفض مقترح حماس ويطالب بالإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة
الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا في غزة.. وعائلات المحتجزين تتحدّى اليمين المتطرف
من 8 أطنان إلى 500 كيلو فقط.. تراجع استيراد بذور البطيخ وتصنيعه محليًا
سعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

انطلاق فعاليات اليوم الاول للقافلة المائية " كل نقطة بتفرق"

مياه القناة : انطلاق فعاليات اليوم الاول للقافلة المائية تحت شعار " كل نقطة بتفرق"
مياه القناة : انطلاق فعاليات اليوم الاول للقافلة المائية تحت شعار " كل نقطة بتفرق"
محمد الغزاوى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عن انطلاق فعاليات القافلة المائية لترشيد الإستهلاك تحت شعار " كل نقطة بتفرق" خلال الفترة من 19-20 أغسطس 2025 بمركز شباب كبريت المفارق بقرية كبريت المفارق بمحافظة السويس ، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالخطة القومية لترشيد استهلاك المياه.

واكد  رئيس الشركة على أهمية  قيام الشركة بتنفيذ القوافل المائية على مستوى محافظات القناة وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية برفع الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه باعتبارها من أهم أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وبمشاركة الوزرات والجهات المعنية الازهر الشريف والاوقاف والكنيسة و التربية والتعليم والشباب والرياضة .

بقرية كبريت بمحافظة السويس مياه القناة : انطلاق فعاليات اليوم الاول للقافلة المائية تحت شعار " كل نقطة بتفرق"

هذا وقد تضمنت فعاليات القافلة مشاركة القطاعات المختلفة من شركة محافظات القناة من فرق التشغيل والصيانة وقطاع المعامل والجودة والقطاع التجارى وفريق التوعية بالشركة ، تضمنت القافلة  توعية مباشرة مع اهالى القرية وعمل استقصاءات رأى قبلية للتعرف على أهم مشاكل المياه والصرف الصحى بالمنطقة والعمل على الحل الفورى لتلك المشكلات ، كما تضمنت فعاليات القافلة معامل مياه متنقلة لاخذ عينات من منازل المواطنين وتحليلها للتأكد من سلامة وجودة المياة ، ووجود سيارات مياه وسيارات كسح  للتحرك الفورى لحل مشاكل المواطنين الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى ، ومركز خدمة عملاء لعمل التعاقدات الجديدة والرد على كافة استفسارات وتساؤلات المواطنين . 
كما تضمنت فعاليات القافلة ندوات ثقافية عن ترشيد استهلاك مياه الشرب من منظور دينى بمشاركة ممثلى الاوقاف والازهر والكنيسة وأهمية الحفاظ عليها ، وعمل انشطة ترفيهية للاطفال وورش سباكة خفيفة للسيدات .

واشار اللواء عبد الحميد عصمت الى ان تنظيم القوافل المائية يأتى فى اطار تحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركة والتى من أهمها تحقيق رضا العميل،  وتنمية  الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب والتعامل الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتأكيد على الجهد المبذول لتوفير مياه شرب نقية والتخلص الآمن من الصرف الصحي وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال بناء شراكة مع منظمات المجتمع المدني و إبراز مجهودات الدولة في تطوير صناعة مياه الشرب والصرف الصحي ودور الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة محافظات القناة للحفاظ على الاصول وتنمية الاستثمارات بقطاع المياه والصرف الصحى .

القناة مياه الشرب والصرف الصحي السويس مياه القناة

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

