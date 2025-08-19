انطلاق فعاليات اليوم الاول للقافلة المائية " كل نقطة بتفرق"

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عن انطلاق فعاليات القافلة المائية لترشيد الإستهلاك تحت شعار " كل نقطة بتفرق" خلال الفترة من 19-20 أغسطس 2025 بمركز شباب كبريت المفارق بقرية كبريت المفارق بمحافظة السويس ، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالخطة القومية لترشيد استهلاك المياه.

واكد رئيس الشركة على أهمية قيام الشركة بتنفيذ القوافل المائية على مستوى محافظات القناة وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية برفع الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه باعتبارها من أهم أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وبمشاركة الوزرات والجهات المعنية الازهر الشريف والاوقاف والكنيسة و التربية والتعليم والشباب والرياضة .

هذا وقد تضمنت فعاليات القافلة مشاركة القطاعات المختلفة من شركة محافظات القناة من فرق التشغيل والصيانة وقطاع المعامل والجودة والقطاع التجارى وفريق التوعية بالشركة ، تضمنت القافلة توعية مباشرة مع اهالى القرية وعمل استقصاءات رأى قبلية للتعرف على أهم مشاكل المياه والصرف الصحى بالمنطقة والعمل على الحل الفورى لتلك المشكلات ، كما تضمنت فعاليات القافلة معامل مياه متنقلة لاخذ عينات من منازل المواطنين وتحليلها للتأكد من سلامة وجودة المياة ، ووجود سيارات مياه وسيارات كسح للتحرك الفورى لحل مشاكل المواطنين الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى ، ومركز خدمة عملاء لعمل التعاقدات الجديدة والرد على كافة استفسارات وتساؤلات المواطنين .

كما تضمنت فعاليات القافلة ندوات ثقافية عن ترشيد استهلاك مياه الشرب من منظور دينى بمشاركة ممثلى الاوقاف والازهر والكنيسة وأهمية الحفاظ عليها ، وعمل انشطة ترفيهية للاطفال وورش سباكة خفيفة للسيدات .

واشار اللواء عبد الحميد عصمت الى ان تنظيم القوافل المائية يأتى فى اطار تحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركة والتى من أهمها تحقيق رضا العميل، وتنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب والتعامل الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتأكيد على الجهد المبذول لتوفير مياه شرب نقية والتخلص الآمن من الصرف الصحي وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال بناء شراكة مع منظمات المجتمع المدني و إبراز مجهودات الدولة في تطوير صناعة مياه الشرب والصرف الصحي ودور الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة محافظات القناة للحفاظ على الاصول وتنمية الاستثمارات بقطاع المياه والصرف الصحى .