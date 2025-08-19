خبيرة تغذية علاجية: منتجات نودلز من الممكن أن تسبب الوفاة.. ومضرة جدا على حياة الأطفال

أكدت الدكتورة غادة الصايغ خبيرة التغذية العلاجية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن منتجات نودلز من الممكن أن تسبب الوفاة، مشيرا إلى أن تلك المنتجات مضرة جدا على حياة الأطفال.

أضرار النودلز:

-ارتفاع نسبة الصوديوم:

النودلز سريعة التحضير تحتوي على كمية عالية من الصوديوم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى.