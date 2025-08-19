خبيرة تغذية علاجية: منتجات نودلز من الممكن أن تسبب الوفاة.. ومضرة جدا على حياة الأطفال

أكدت الدكتورة غادة الصايغ خبيرة التغذية العلاجية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن منتجات نودلز من الممكن أن تسبب الوفاة، مشيرا إلى أن تلك المنتجات مضرة جدا على حياة الأطفال.
أضرار النودلز:
-ارتفاع نسبة الصوديوم:
النودلز سريعة التحضير تحتوي على كمية عالية من الصوديوم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى.
- ارتفاع نسبة الدهون المشبعة:
الدهون المشبعة الموجودة في النودلز سريعة التحضير قد تؤثر على صحة القلب والشرايين.-المواد الحافظة:
تحتوي النودلز سريعة التحضير على مواد حافظة مثل ثلاثي بوتيل هيدروكينون، الذي قد يسبب مشاكل في الرؤية أو الإضرار بالحمض النووي.
- المحتوى العالي من النشويات والسعرات الحرارية:
الإفراط في تناول النودلز سريعة التحضير قد يؤدي إلى زيادة الوزن ومتلازمة التمثيل الغذائي (السمنة مع زيادة في نسبة السكر والدهون والضغط).