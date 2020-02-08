أبطال مسرحية علاء الدين يحتفلون بنجاح العرض الأول في القاهرة.. فيديو

احتفل أبطال مسرحية علاء الدين، بنجاح العرض الأول للمسرحية فى القاهرة، الذى شهد حضورا وتفاعلا كبيرا،من الجمهور الذي حرص على التقاط الصور مع أبطال العمل المسرحي.



