أبطال مسرحية علاء الدين يحتفلون بنجاح العرض الأول في القاهرة.. فيديو

احتفل أبطال مسرحية علاء الدين، بنجاح العرض الأول للمسرحية فى القاهرة، الذى شهد حضورا وتفاعلا كبيرا،من الجمهور الذي حرص على التقاط الصور مع أبطال العمل المسرحي.
العرض المسرحي "علاء الدين" يخرجه مجدى الهوارى ويشارك فى بطولته أحمد عز "علاء الدين"، تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجنى"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامى مغاورى "السلطان"، إسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"
جدير بالذكر أن مسرحية علاء الدين، هى أول بطولات أحمد عز على خشبة المسرح، وقدمها لأول مرة خلال فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية