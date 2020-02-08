AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أبطال مسرحية علاء الدين يحتفلون بنجاح العرض الأول في القاهرة.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 12:49 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
احتفل أبطال مسرحية علاء الدين، بنجاح العرض الأول للمسرحية فى القاهرة، الذى شهد حضورا وتفاعلا كبيرا،من الجمهور الذي حرص على التقاط الصور مع أبطال العمل المسرحي.

العرض المسرحي "علاء الدين" يخرجه مجدى الهوارى ويشارك فى بطولته أحمد عز "علاء الدين"، تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجنى"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامى مغاورى "السلطان"، إسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"

 جدير بالذكر أن مسرحية علاء الدين، هى أول بطولات أحمد عز على خشبة المسرح، وقدمها لأول مرة خلال فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية 


View this post on Instagram

🤳🏽 📸 #مسرحية #علاء_الدين

A post shared by Safadi Safadi (@safadi_o_safadi) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسرحية علاء الدين.. أحمد عز: سعيد بتواجدي لأول مرة على المسرح في موسم الرياض

عرض مسرحية علاء الدين لـ أحمد عز بالرياض.. 25 ديسمبر

مجدي الهواري: أحمد عز يغني لـ علاء الدين.. ومفاجآت أخرى كثيرة

دعواتكم .. مخرج مسرحية علاء الدين برفقة أحمد عز في الرياض

مجدى الهواري ينشر صورا جديدة من مؤتمر مسرحية علاء الدين بالرياض

علاء الدين "كامل العدد" بالرياض.. و عز يتجاوز طوارئ "منتصف العام"

ترشيحاتنا

حكم غلق المحلات التجارية وترك العمل والذهاب لأداء الصلاة

يا فرحة ما تمت.. عروسان يصلان قاعة الزفاف فوجدا مفاجأة صادمة

نجمة ذا فويس: خلع الحجاب قرار شخصي.. وأتمني ربنا يهديني.. فيديو

مأساة كبرى.. آكلو لحوم البشر يغزون شوارع المملكة المتحدة.. صور

بعد مقتل قاسم الريمي.. من هو الصيد القادم؟

كاف في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

قبل إعدامه.. مرتكب مذبحة كفر الدوار يعترف: أكلوني وشربوني وغدرت بيهم .. الحلقة الثانية من الاعترافات

مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

نجمة ذا فويس: خلع الحجاب قرار شخصي.. وأتمني ربنا يهديني.. فيديو

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

الأهلي يطلب مواجهة صن داونز على استاد القاهرة

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

فيروس كورونا يظهر في دولة جديدة

مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور

بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور