كاف في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة المغربية، فإن بعض أعضاء الاتحاد الإفريقي من دولتي تونس وجنوب إفريقيا يقودون حملة احتجاج ورفض، بشأن إقامة النهائي في الدار البيضاء أو الرباط بالمغرب، بحجة أن أحمد أحمد قد وعد مسبقًا فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بإقامة نهائي الأبطال على ملعب "محمد الخامس"، دون التشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية وإدارة المسابقات بـ "كاف".





وأشارت صحيفة "المنتخب" في تقريرها إلى أن هذا الأمر خلق انقسام جديد بين مؤيد ومعارض، ليقرر الكاف تأجيل الإعلان عن الملعب المستضيف إلى موعد لاحق.



