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رياضة

كاف في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 08/فبراير/2020 - 12:50 م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
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إسراء أشرف
أكدت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في ورطة، بشأن الملعب المستضيف لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يكشف "كاف" عن هوية الملعب المستضيف لمباراتي نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، حيث تأجل الإعلان عقب انتهاء منافسات دور ربع النهائي.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة المغربية، فإن بعض أعضاء الاتحاد الإفريقي من دولتي تونس وجنوب إفريقيا يقودون حملة احتجاج ورفض، بشأن إقامة النهائي في الدار البيضاء أو الرباط بالمغرب، بحجة أن أحمد أحمد قد وعد مسبقًا فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بإقامة نهائي الأبطال على ملعب "محمد الخامس"، دون التشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية وإدارة المسابقات بـ "كاف".

وأشارت صحيفة "المنتخب" في تقريرها إلى أن هذا الأمر خلق انقسام جديد بين مؤيد ومعارض، ليقرر الكاف تأجيل الإعلان عن الملعب المستضيف إلى موعد لاحق.

وأوضحت الصحيفة، أن الأعضاء المحتجون، والتي تشارك أنديتهم في دور ربع نهائي البطولة، يرون أن الإعلان منذ الآن عن ملعب النهائي يظلم فرقًا بعينها ويعطي الأفضلية لفريقي الرجاء والوداد، مطالبين بانتظار ما سيسفر عنه دور ربع النهائي لكي تتضح الصورة.
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