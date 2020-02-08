كشف لغز العثور على جثة مدير بإحدى شركات الخطوط الجوية داخل شقة بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى كشف غموض بلاغ بالعثور على جثة مدير بإحدى شركات الخطوط الجوية ملقاة داخل شقة بالتجمع الاول، حيث تبين أن عاملت سابقت لدى المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة.





وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم عقب بلاغ بالعثور على جثة "مدير بإحدى شركات الخطوط الجوية" مُبلغ بتختفائه منذ عدة أيام فى شقة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة مصاب بعدة طعنات وسرقة ما بداخل الشقة من محتويات.





وتبين من التحريات أن مرتكب الواقعة (عامل زراعى سابق بالحدائق المحيطة بمحيط سكن المجنى عليه، مقيم ببنى سويف) وضبطه.





واعترف المتهم بسابقة ارتباطه بالمجنى عليه بعلاقة صداقة وسابقة استضافته له، وارتكابه واقعة القتل بقصد سرقته، بعد أن تعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من داخل مطبخ الشقة أودت بحياته على الفور، وقيامه بتنظيف السكين المستخدم فى الواقعة وإعادته مرة أخرى داخل المطبخ، واستيلائه على المسروقات، والاستعانة بخمسة أشخاص آخرين لنقل المسروقات من الشقة دون علمهم بحقيقة الواقعة، تم ضبطهم وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة فى نقل المسروقات، وأنكروا علمهم بحقيقة الواقعة.





كما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.