رئيس جامعة الأزهر يتفقد انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، ومؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، صباح اليوم السبت، انتظام المحاضرات الدراسية بكليات البنين والبنات بمدينة نصر.





جاء ذلك في إطار حرصه الدائم والمستمر على متابعة سير انتظام العملية التعليمية بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، للوقوف على انتظام العملية التعليمية مع بدء الفصل الدراسي الثاني.





وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على انتظام العملية التعليمية خلال اليوم الأول من بدء الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، حيث ساد الهدوء التام كافة الكليات، وانتظمت المحاضرات حسب الجداول المعلنة.





واستمع رئيس الجامعة إلى آراء ومقترحات أبنائه الطلاب والطالبات، وأكد لهم أن شغل الإدارة الشاغل هو النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، مشيرا إلى أن الجامعة بصدد الإعداد لملتقى توظيفي بالتعاون مع البنوك والشركات الكبرى بهدف توفير العديد من فرص العمل لخريجي الجامعة بكلياتها المختلفة كل في مجال تخصصه، متمنيا لأبنائه وبناته من الطلاب والطالبات النجاح والتفوق.





وفى نهاية الجولة حرص طلاب وطالبات جامعة الأزهر على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، إضافة إلى حرصهم على أخذ لقطات سيلفى مع فضيلته.