النني أساسيا مع بشكتاش ضد غازي شهير في الدوري التركي

أعلن سيرجان يالشين المدير الفني لفريق بشكتاش، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، عن تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة غازي شهير بعد قليل، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري التركي.

وشهدت تشكيلة سيرجان يالشين مدرب الفريق، تواجد محمد النني أساسيًا، لمواجهة غازي شهير.





وجاء تشكيل بشكتاش كالتالي..





لوريس كاريوس - فيكتور رويز - جانير إركين - دوماجوف فيدا - جوكهان جونول - اتيبا هتشنسون - آدم لياييتش - محمد النني - جورج كيفين نكودو - عبد الله ديابي - بوراك يلماز.





ويحتل بشكتاش المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري التركي برصيد 33 نقطة، من 20 مباراة.