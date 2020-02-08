بعد رعب كورونا.. كيف تسير الحياة اليومية في الصين؟

، الذي يُعد بمثابة كابوس يهدد دول العالم، بعد ارتفاع أعداد المصابين إلى أكثر من 34 ألف مصاب، و 722 حالة وفاة وفقا

، والابتعاد عن أي إنسان عائد من الصين، سلط الضو على معاناة الصينين أنفسهم مع هذا الفيروس الغامض، بالتزامن مع التزايد المستمر في أعداد المصابين والضحايا، وعدم التوصل حتى اليوم إلى علاج فعال أو محدد للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وأمام تلك تلك الاستغاثة سارعت العديد من دول العالم على المشاركة في توفير تلك المستلزمات للصين للمساعدة في الحد من انتقال هذا الفيروس، وهو ما اعنلته الخارجية الصينية من أن الصين تلقت مساعدات طبية من 21 دولة من دول العالم من بينها 3 دول عربية مصر والإمارات والجزائر، إذا أرسلت مصر 10 أطنان مساعدات ولوازم طبية لدعم جهود الصين لمكافحة الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس "كورونا الجديد".