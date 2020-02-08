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أخبار البلد

بدء اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية

السبت 08/فبراير/2020 - 05:19 م
حجاج بيت الله
حجاج بيت الله
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محمد عبد المنعم
بدات اليوم السبت اجراء المرحلة الاولى من الاختبارات الخاصة باختيار  مشرفي حج الجمعيات الاهلية لموسم حج 1441هـ/2020م  للمتقدمين الراغبين حيث اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ان الاختبارات  ستستمر على مدى يومين  8 ، 9 من فبراير الجارى  وذلك  للمتقدمين من محافظات الجمهورية فيما عدا محافظات جنوب الصعيد والتى سيتم عقدها يوم 15 فبراير لعام 2020م وذلك  لاختيار 270 مشرفا من اجمالي 1115 متقدما . 

صرح ايمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي  انه  قد تم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة،  www.hajjfoundation.org.eg  عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه حيث من  المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزى لكل محافظات الجمهورية وذلك  بمحافظتى  ( سوهاج – القاهرة).

واوضح  عبد الموجود ان الاختبارات التحريرية ستعقد على مدى يومى السبت والاحد بمقر الجامعة الصينية بمحافظة القاهرة  ويضم اليوم الاول المتقدمين من محافظات البحيرة وشمال سيناء وجنوب سيناء ،مطروح ،الدقهلية ، المنيا ، الغربية  ، كفر الشيخ  ، القليوبية ،  المنوفية بإجمالي 394  متقدما  على ان يشمل اليوم الثاني الاحد 9 من فبراير الجاري الاختبارات للمتقدمين من  محافظات  السويس ، دمياط ، بنى سويف ، بورسعيد ، الاسماعيلية ، الفيوم ، الشرقية ، الاسكندرية ، القاهرة ،  الجمعيات المركزية ، الجيزة  بإجمالي 497 متقدما.

واشار عبد الموجود الى ان  محافظات جنوب الصعيد ستعقد الاختبارات الخاصة باختيار الراغبين في الاشراف على حج الجمعيات بها يوم السبت 15 من فبراير الجارى وستضم المتقدمين من محافظات اسوان ، الاقصر ، الوادى الجديد ، اسيوط ، البحر الاحمر ، قنا ، سوهاج ، باجمالى 226 متقدما حيث ستعقد الاختبارات بمركز التعليم المدنى واعداد القيادات الشبابية بسوهاج بمدينة ناصر محافظة سوهاج  
واوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة  ان الاختبارات التحريرية ستتم  أون لاين على برنامج الحاسب  وسيتم مراعاة الشفافية والعدالة لاختيار افضل العناصر بين المتقدمين لهذه المهمة السامية ويشمل الاختبار التحريري عدد (60) سؤالا دينيا وإداريا حول مناسك واجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من دار الافتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شئون الحج.

وجديرا بالذكر فقد  سبق وأن إعتمدت وزيرة التضامن الاجتماعي التعليمات المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام وتم فتح باب التقديم على الموقع الالكترونى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من 15/12/2019م حتى 2/1/2020م وتقرر تخصيص مشرف لكل 45 حاجا وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية ثم تتبعها إجراء مقابلات وإختبارات شفوية للأعضاء الذين تم إجتيازهم الإختبارات التحريرية.
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