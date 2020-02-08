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أخبار العالم

بسبب فيديو نشره ترامب.. نانسي بيلوسي تدخل في صراع مع فيسبوك وتويتر

السبت 08/فبراير/2020 - 05:30 م
نانسي بيلوسي - دونالد
نانسي بيلوسي - دونالد ترامب
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رحيم يسري
دخل ممثلو نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في نزاع حاد مع شركتي "فيسبوك" و"تويتر" بعد رفض الشركتين طلب بيلوسي إزالة فيديو نشره الرئيس دونالد ترامب على مواقع التواصل.

الفيديو الذي نشره ترامب على حسابه الرسمي بتويتر جعل بيلوسي تبدو وأنها تقوم بتمزيق الخطاب بينما كان ترامب يقوم بتحية أحد العسكريين المتقاعدين هو وعائلته، رغم أنها مزقت الخطاب بعد نهاية كلمة ترامب.

ونشر ترامب الفيديو الذي كتب عليه عنوان "قصص أمريكية قوية تمزقها بيلوسي"، لكن بعد ساعات طالب مكتب بيلوسي فيسبوك وتويتر بإزالة المقطع لأنه "غير عادل بالنسبة لبيلوسي" خاصة أنها وقفت وأشادت بالطيار السابق أثناء الخطاب، وفقا لشبكة "سي ان بي سي" الأمريكية.

لكن، "فيسبوك" وتويتر" رفضتا إزالة المقطع وذكرت كل شركة أسبابا مختلفة، حيث أكد ممثل فيسبوك أن الفيديو "لا ينتهك سياساتنا"، مشيرا إلى أن سياسات الشركة لحجب الفيديوهات المعدلة يتم استخدامها في حالة «عل شخص يقول أو يفعل شيئا لم يفعله في الحقيقة، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة لأن بيلوسي مزّقت الخطاب فعليًا.

بينما أعلنت "تويتر" أنها ستفحص المقط للتأكد ما إذا كان المحتوى تم التلاعب به بشكل كبير، لكن متحدثة باسم الشركة أكدت  أن تويتر لديها مجموعة جديدة من السياسات حول الفيديوهات التي تم التلاعب بها، لكنها لن تدخل حيز التنفيذ حتى 5 مارس، موضحة أنه حتى ذلك التاريخ فلن يتم إزالة  مقطع الفيديو وفقًا لقواعدها الحالية.

من جانبه، قال رئيس مكتب بيلوسي، درو هاميل "الفيديو المزيف الأخير لبيلوسي مُصمم بشكل متعمد لتضليل الشعب الأمريكي"، موضحا أن "السماح بنشر هذه الفيديوهات هو تذكير آخر بأن الشركتين يهتمان بمصالح مساهميهما أكثر من اهتمامهما بمصالح الجمهور"، وردا على ممثل فيسبوك قال هاميل "على أي كوكب تعيش؟ .. هذا تزييف واضح يحب إزالته".

بينما اعتبر ترمب أن رئيسة مجلس النواب انتهكت القانون عندما مزقت نسخة من خطابه في الكونجرس، وقال للصحفيين "ما فعلته بيلوسي غير قانوني على الإطلاق لأن هذه الوثيقة رسمية"، مؤكدا  أن بيلوسي "انتهكت القانون".
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