إزالة 3 طوابق مخالفة بأحد الأبراج بمنطقة الحرس الوطني فى بنها..صور

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الحملة المكبرة لإزالة ٣ طوابق مخالفة بأحد الأبراج بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها حيث قام صاحب البرج ببناء 3 طوابق بالمخالفة رغم أن العقار صادر له رخصة بناء لبدروم و5 طوابق.





وكان محافظ القليوبية قد أصدر قرار إزالة لـ3 أدوار مخالفة بالبرج المذكور ونفذت الأجهزة التنفيذية اليوم السبت القرار وتحرر المحضر اللازم لصاحب البرج المخالف، وأخطرت النيابة للتحقيق وكلف المحافظ لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها لمتابعة عمليات رفع مخلفات الإزالة.





وأكد الهجان أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لإزالة الطوابق المخالفة؛ مشيرا إلى أن هذه العقارات تشكل خطورة على حياة المواطنين وفقا لقانون البناء لذا يستلزم إزالتها لأنها مخالفات وجوبية الإزالة ولا يجوز التصالح فيها لخطورتها على الأرواح.





كما تابع محافظ القليوبية و مدير أمن القليوبية إزالة مجمع للمباني المخالفة على الأرض الزراعية بمنطقة عرب مهدي التابعة للوحدة المحلية بأبو الغيط بمركز ومدينة القناطر الخيرية، مؤكدا أن الدولة أكدت هيبتها وظهر ذلك جليا في أعمال تنفيذ إزالات الموجة 15.

وطالب المحافظ الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الجيدة ووقف أعمال البناء المخالف في المهد قبل أن تتفاقم ويصعب التعامل معها كما طالب المواطنين بعدم مخالفة القانون والتوجه للتصالح فورا في الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح وإلا سيتم الإزالة بشكل فوري.









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