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منوعات

تفاصيل رسالة من رامى رضوان لـ حسين الجسمي

السبت 08/فبراير/2020 - 09:58 م
رامى رضوان وحسين
رامى رضوان وحسين الجسمي
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محمد بدران
نشر الإعلامى رامى رضوان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له.

وظهر رامي رضوان في الصورة برفقة الفنان الاماراتي حسين الجسمي وعلق عليها قائلًا " من أكتر الفنانين المحترمين، وأنا شخصيًا بحبه جدااااا وبعشق فنه الراقي وصوته اللي بيسلطن الدماغ"

يذكر أن رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي.


قام الفنان حسين الجسمي، بغناء أغنية جديدة بعنوان "نساء العرب"، إحتفالا بالسيدات ضمن فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية.


"نساء العرب" كلمات: راشد شرار، وألحان فهد الجسمي، بينما يقول مقطع منها :"يا مجيدات العطا سيرن لفوق ... وحوّلن ذاك الغروب إلى شروق".




تفاصيل رسالة من رامى رضوان لـ حسين الجسمي
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