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توك شو

حسن شاكوش: كنت نايم وصحيت لقيتني التاني على العالم.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:40 ص
المطرب الشعبي حسن
المطرب الشعبي حسن شاكوش
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حمزة شعيب
علق المطرب الشعبي حسن شاكوش، على حصده المركز الثاني على مستوى العالم على تطبيق الساوند كلاود، قائلا "ده ببركة دعاء أمي ورضاها عني".

وعند سؤاله عن رد فعله بعد حصول أغنيته على المركز الثانى على مستوى العالم، أجاب شاكوش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "أنا كنت نايم وصحابي صحوني قالولى انت نايم والأغنية بتاعتك التانية على العالم".

وتابع المطرب: "سبب نجاح الأغنية ووصولها للعالمية هو اختيار الكلمات واللحن المناسب لها".

وتداول رواد التواصل الاجتماعي الأغنية الشهيرة لـ" شاكوش" التي أصبحت تنافس على المركز الأول في تطبيق "sound cloud" ، للأغاني وباتت من الأغاني الأكثر شهرة ويستمع لها الآلاف من الرواد . 

علق كثير من الرواد من خلال الهاشتاج موضحين أن حسن شاكوش لديه جمهور كبير يسمع أغانيه رغم قلة عددها إلا أن أغنيته "بنت الجيران" الأخيرة نالت شهرة واسعة في الأيام الماضية . 

ويعود سبب تصدر حسن شاكوش لموقع تويتر بسبب تغريدة للملياردير المعروف إليسون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة SPACEX للفضاء ومؤسس PAYpal , tasla . openal، نشر من خلالها صورة تكشف عن الـ10 أغنيات الأعلى استماع على تطبيق ساوند كلاود من بينها أغنية مهرجان بنت الجيران لـ "شاكوش" التي تحتل المركز الثاني عالميا.
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