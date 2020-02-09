حسن شاكوش: كنت نايم وصحيت لقيتني التاني على العالم.. فيديو

علق المطرب الشعبي حسن شاكوش، على حصده المركز الثاني على مستوى العالم على تطبيق الساوند كلاود، قائلا "ده ببركة دعاء أمي ورضاها عني".





وعند سؤاله عن رد فعله بعد حصول أغنيته على المركز الثانى على مستوى العالم، أجاب شاكوش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "أنا كنت نايم وصحابي صحوني قالولى انت نايم والأغنية بتاعتك التانية على العالم".





وتابع المطرب: "سبب نجاح الأغنية ووصولها للعالمية هو اختيار الكلمات واللحن المناسب لها".



