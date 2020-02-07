أسعد المصريين.. قصة الملياردير إيلون ماسك ومهرجانات حسن شاكوش الشعبية

بعد هجوم مستمر للمهرجانات الشعبية ومقدميها، تداول مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي بفخر صورة قد نشرها رجل الأعمال والمليونير الأمريكي إيلون ماسك لقائمة الأغاني التي تصدرت موقع الأغاني ساوند كلاود لمدة أسبوع، وشعر إيلون بالفخر لتصدر أغنيته المركز التاسع، ولكن لم يدرك أن أغنيتين لفنان شعبي في مصر قد احتلتا المركزين الثاني، والسابع.





حسن شاكوش مطرب المهرجانات الشعبية الذي هاجمه الكثير بعد أغنيته الشهيرة "بنت الجيران" بادعاءات سرقة اللحن من أغنية للفنان محمد حماقي، وعلى الرغم من ذلك تصدرت الأغنية قائمة موقع الأغاني ساوند كلاود بأكثر عدد مرات استماع، ليحتل المهرجان الشعبي المركز الثاني في القائمة عالميا بعدد مرات استماع وصلت إلى 4.9 مليون مرة من أصل 44.6 مليون مرة استماع منذ طرحها على الموقع.





شملت قائمة الأسبوع لـ ساوند كلاود أيضا مهرجان شعبي لنفس المطرب مع حمو بيكا وهو "شمس المجرة"، والذي احتل المركز السابع بعدد مرات استماع وصل إلى 2.11 مليون مرة من أصل 9.6 مليون مرة منذ طرحها على موقع ساوند كلاود، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الإجتماعي لنشر هذه الصورة وتعريف إيلون ماسك.





إيلون ماسك مهندس، رجل أعمال ومستثمر، ولد في 28 يونيو عام 1971، ورغم سنه الصغير إلا أنه من أنجح رجال الأعمال حول العالم، فهو مؤسس ورئيس تنفيذي وكبير المهندسين في شركة «سبيس إكس- SpaceX» للفضاء، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، مؤسس The Boring Company، مؤسس لشركة OpenAI، وصاحب العديد من الاستثمارات الأخرى.





أدرج اسم إيلون ماسك في قائمة فوربس لأقوى المستثمرين حول العالم في عام 2016، ثم تصدرها في قائمة 2019 للقادة المبتكرين، وأدرج في قائمة فوربس أيضا ضمن قائمة الأغنياء حول العالم واحتل إيلون المركز الـ 23 بثروة قدرت بحوالي 44 مليار ونصف مليار دولار أمريكي، وتم انتخابه كزميل للجمعية الملكية في عام 2018.





المستثمر صاحب الـ 49 عاما، ولد في بريتوريا في جنوب افريقيا وعاش فيها حتى انتقل إلى كندا وهو في الـ 17 من عمره، ومنها إلى بنسلفانيا، وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية وارتون، ودرجة البكالوريوس في الفيزياء من كلية الآداب والعلوم، وبدأ الدكتوراه في الفيزياء التطبيقية وعلوم المواد في جامعة ستانفورد في عام 1995، لكنه ترك الدراسة لمتابعة أعماله.





شارك ماسك في تأسيس شركة برمجيات ويب مع شقيقه، والتي اشترتها فيما بعد شركة أخرى بمبلغ 340 مليون دولار في عام 1999، ثم أسس Musk بنكًا عبر الإنترنت X.com، واندمجت مع كونفينيتي في عام 2000، وأطلق PayPal واشترتها eBay مقابل 1.5 مليار دولار في أكتوبر 2002، وفي مايو 2002، أسس إيلون شركة (سبيس اكس) لعلوم الفضاء.