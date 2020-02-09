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فن

والدة محمد الشرنوبي: ابني قمر ربنا يحميه

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:47 ص
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
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محمد نحلة
حل محمد الشرنوبي ضيفا على أحد البرامج التلفزيونية، وتحدث الشرنوبي عن أعماله الفنية الجديدة ، وطلب منه المذيع أن يتخيل والدته تبكي يوم زفافه من شدة فرحتها، وغنّى الشرنوبي "ست الحبايب" وأهداها لوالدته.

بمجرد انتهاء الشرنوبي من الغناء، تفاجأ بأن هناك مداخلة هاتفية من والدته، عبير محمد، وبسؤالها عن رأيها في نجلها قالت: "ده قمر ربنا يحميه ويحميكم كلكم".

"الشرنوبي" يعرض له حاليا فيلم " بنات ثانوي، ويشاركه في بطولته كل من جميلة عوض وهانى مهنا ومحمد الشرنوبى ومحمد مهران وهدى المفتى وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل. وتدور أحداث الفيلم داخل أسوار مدرسة بنات في المرحلة الثانوية وما تتعرض له خمس فتيات من مشكلات داخل أسوار المدرسة.

يذكر أن " الشرنوبي" مرشح للمشاركة في فيلم "لا كاسا دي بابيل"، وتدور قصة الفيلم عن تجمع مجموعة من الشباب على السوشيال ميديا لسرقة الحسابات البنكية، وتطرق الأمر للتجمع واختراق سيستم بنك والسيطرة عليه بالكامل بعد إغلاق جميع أفرعه على مستوى العالم، والبدء في المساومة بين إدارة البنك والعصابة.

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