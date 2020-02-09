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دويتو على الهواء.. عمرو أديب يبدع في غناء «بنت الجيران» مع حسن شاكوش وعمر كمال| فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:32 ص
عمرو أديب وحسن شاكوش
عمرو أديب وحسن شاكوش
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كـريـم الـخـطـيـب
أجرى الإعلامي عمرو أديب مداخلة هاتفية مع حسن شاكوش وعمر كمال أصحاب أغنية «بنت الجيران» على الهواء.

ودخل الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» في دويتو مع حسن شاكوش وعمر كمال في غناء «بنت الجيران».

ودخل الإعلامي عمرو أديب في وصلة غناء ورقص على الهواء على أنغام أغنية «بنت الجيران» للمطرب الشعبي حسن شاكوش وعمر كمال.

علق المطرب الشعبي حسن شاكوش، على حصده المركز الثاني على مستوى العالم على تطبيق الساوند كلاود، قائلا "ده ببركة دعاء أمي ورضاها عني".

وعند سؤاله عن رد فعله بعد حصول أغنيته على المركز الثانى على مستوى العالم، أجاب حسن شاكوش : "أنا كنت نايم وصحابي صحوني قالولى انت نايم والأغنية بتاعتك التانية على العالم".
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