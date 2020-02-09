دويتو على الهواء.. عمرو أديب يبدع في غناء «بنت الجيران» مع حسن شاكوش وعمر كمال| فيديو

ودخل الإعلامي عمرو أديب في وصلة غناء ورقص على الهواء على أنغام أغنية «بنت الجيران» للمطرب الشعبي حسن شاكوش وعمر كمال.

علق المطرب الشعبي حسن شاكوش، على حصده المركز الثاني على مستوى العالم على تطبيق الساوند كلاود، قائلا "ده ببركة دعاء أمي ورضاها عني".





وعند سؤاله عن رد فعله بعد حصول أغنيته على المركز الثانى على مستوى العالم، أجاب حسن شاكوش : "أنا كنت نايم وصحابي صحوني قالولى انت نايم والأغنية بتاعتك التانية على العالم".