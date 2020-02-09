بسبب بنت الجيران.. عمرو أديب يدخل في وصلة رقص على الهواء.. شاهد

دخل الإعلامي عمرو أديب في وصلة غناء ورقص على الهواء أثناء تقديمه برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر» على أنغام أغنية «بنت الجيران» للمطرب الشعبي حسن شاكوش.





وأجرى الإعلامي عمرو أديب مداخلة مع المطرب حسن شاكوش صاحب أغنية «بنت الجيران»، ليكشف عن سبب نجاح الأغنية في مصر والوطن العربي التي حققت نجاحا كبيرا خلال فترة قصيرة.





وتساءل عمرو أديب ضيفه قائلا :«حسن عايز اسالك سؤال الناس اللي بتقول أغاني المهرجانات مش قد كده ومش فن وفين الطرب بتاع زمان»، مضيفا «أنا عجباني جزئية بهوايا انتي قاعدة معايا».





ورد حسن شاكوش على عمرو أديب: «إحنا بنغني كل الألوان مهرجانات الشعبي والأغاني الكلاسيك والحب».