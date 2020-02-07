ايه رأيكم في صوتي؟ .. أحمد حلمي يغني بنت الجيران مع حسن شاكوش

نشر النجم أحمد حلمي ، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، تفاعل فيه مع جمهوره ليظهر في البداية يسأل جمهوره عن رأيهم في صوته، ليبدأ بعدها غناء مقطع أغنية «بنت الجيران»، ثم يظهر معه المطرب الشعبي حسن شاكوش ، ليفاجئ جمهوره.





ايه رايكم في صوتي ؟ بس عايزكم تعذروني ان انا عندي برد»، ليتفاعل معه الجمهور بالتعليقات. وعلق أحمد حلمي على الفيديو مع حسن شاكوش ، قائلًا: «





من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد عبد الله عضو نقابة المهن الموسيقية ان المطرب الشعبي "حسن شاكوش" لم يحصل على عضوية النقابة بل تقدم للحصول عليها وخاض فقط الاختبارات التي تفرضها النقابة على طالب العضوية وفقا للائحة والقانون، مشيرا إلى أنها لن تعلن النتيجة حتى يقرها ويعتمدها مجلس الادارة في جلسته القادمة خلال أسبوعين، وسيتم عرض موقفه أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب.





وأوضح أنه في حال اعتماد النتيجة وإقرار نجاحه؛ سيقرر المجلس حينها إن كان شاكوش او غيره يمكنهم الحصول على كارنيه "عضو منتسب" للنقابة، أو على تصريح سنوي للعمل، كما هو الوضع مع عدد كبير من العاملين في هذا المجال.





وأشار عبدالله إلى ان النقابة تعمل وفق لائحة، وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة، او مكتسب للعضوية "عاملا كان او منتسبا"، وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة، وان النقابة ليست جهة منع أو مطاردة، وانما هي جهة تمنح العضوية أو التصاريح لمزاولة المهنة بفروعها المختلفة، سواء كان الحاصل على العضوية او التصريح عازفا او مطربا.





وأضاف أن المنع، مصدره الأساسي القانون، ويسري على كل من يزاول المهنة بدون الحصول على تصريح، وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين، وهذا القرار طبقًا للمادتين 5 و5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978.







