بنت الجيران.. من الساحرة المستديرة إلى العالمية.. شاكوش وحسني ثنائي مصري يحتذى به

الشهرة والطموح حصان جامح لا يستطيع أحد أن يوقف قطاره مهما كانت الظروف والأحداث فمن يأمل في تحقيق هدفه سيظل يسعى جاهدا من أجل الوصول إليه في أسرع وقت وجذب أعين الجميع ليصبح حديثهم .





وفي مجال كرة القدم ظهر العديد من نجوم الرياضة المصرية الذين لم يستطيعوا تحقيق نجاحا كبيرا لامتلاكهم موهبة أخرى وهي الغناء أو التمثيل وفيما يلي نرصد لكم أبرز لاعبو كرة القدم الذين قرروا الاتجاه إلى عالم الفن.









الإسماعيلي الذي ظل متواجدا بها لمدة أربعة أعوام لينتقل إلى نادي سمنود بمحافظة الغربية لإنهاء مسيرته عقب تضاءل المقابل المادي الذي كان يحصل عليه ليتجه إلى عالم الغناء ليصبح حديث السوشيال ميديا واحتلاله المركز الثاني عالميا على موقع "ساوند كلاود "، بسبب نجاحاته . لعب حسن شاكوش في الكثير من الاندية المصرية وعلى رأسهم "المصرية للاتصالات والترسانة و





أحمد صلاح حسني





حقق أحمد صلاح حسنى لاعب الأهلي السابق نجاحا كبيرا في عالم الكرة المصرية والإنجليزية ،ولكنه ظل يعافر كثيرا حتى أعلن اعتزاله الساحرة المستديرة من أجل تحقيق حلمه في عالم الفن والذي أصبح حديث الساحة للظهور بشكل متألق ومميز للغاية في كافة الأدوار التي يخوضها وعلى رأسهم مسلسل كلبش "، وفيلم الممر" الذي حقق نجاحا كبيرا .





وعلى الرغم من تواجد الكثير الذين رحلوا عن عالم الساحرة المستديرة إلى عالم الفن أمثال "صالح سليم ، وأحمد حسن عميد لاعبي العالم الذي يسعى حاليا إلى تدشين قصة حياته " بالإضافة إلى تواجد غيرهم ، إلا أن ثنائي الكرة المصرية" حسن شاكوش ، و أحمد صلاح حسني استطاعوا جذب أعين الجميع اليهم ،لتألقهم بشكل مميز .



