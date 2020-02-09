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أخبار العالم

حريق هائل في الإسكندرية الأمريكية.. والدخان يغطي سماء المدينة.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
شهدت مدينة الإسكندرية في ولاية فرجينيا الأمريكية نشوب حريق هائل في موقع بناء، مما تسبب في سحب دخانية كثيفة غطت سماء المدينة.

وبحسب ما ذكرته قناة "إن بي سي" الأمريكية، أغلق رجال الإطفاء الطرق الرئيسية في منطقة الإسكندرية بمقاطعة فيرفاكس، حيث اندلع حريق في مبنى قيد الإنشاء.

وأضافت أن الحريق استغرق من رجال الإطفاء أكثر من 4 ساعات لاحتوائه، فيما سيبقى رجال الإطفاء بالقرب من الموقع لمراقبة النقاط الساخنة للحيلولة دون تجدد الحريق.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق إن العمل في بناء الشقة والمبنى المكون من 5 طوابق لم ينته بعد، وبالتالي فإن المبنى يفتقر إلى جدران الحماية وأنظمة الرش، مما يسمح بانتشار الحريق بسرعة وكثافة.

وأشارت إلى أن سرعة الرياح صعبت على رجال الإطفاء مهمتهم في احتواء النيران، ولا يزال من غير المعروف سبب اندلاع هذا الحريق الكبير.

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