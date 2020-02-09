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أخبار العالم

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:34 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ارتفع عدد قتلى الهجوم المسلح في المركز التجاري في تايلاند إلى 27 شخصا من بينهم مطلق النار، فيما وصل عدد المصابين إلى 63 آخرين.

وكانت الشركة التايلاندية أعلنت مقتل مطلق النار في المركز التجاري، الذي كان رقيب أول شرطة يدعى جاكراباناث توما، 32 عاما.

وبدأ هجومه الدموي أمس السبت، حيث قتل ضابطا كان قائده في العمل وجندي آخر، قبل أن يستولي على سيارة ويهرب من مكان الجريمة.

وتوجه بالسيارة على الطريق السريع نحو مركز التسوق، وفتح النار على المدنيين عند منزل ومعبد بوذي، قبل أن يشق طريقه إلى داخل المركز التجاري، حيث ألقي القبض عليه، وأظهرت لقطات تلفزيونية مطاردة الشرطة له في ممرات المركز.

وقالت وسائل الإعلام التايلاندية إن والدة المشتبه به تم نقلها إلى المركز التجاري في محاولة لإقناعه بالاستسلام. بينما كانت تقاد إلى سيارة للشرطة، سمعت وهي تبكي وتقول:"لماذا فعل ذلك".

وتمكنت الشرطة من إطلاق النار عليه بعد أن ظل مختبئا في الدور الأرضي للمركز التجاري لأكثر من 14 ساعة.

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