ندوة تعريفية بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في الأقصر

نظم بيت الشعر في الأقصر، ندوة تعريفية بالجائزة، وأمسية شعرية شارك فيها ثلاثة شعراء، هم عاصم عوض من محافظة الفيوم، ومحمد أبو العزايم من محافظة الشرقية، ومحمد فتحي من محافظة بني سويف، وقدّمها حسين القباحي مدير البيت.





جاء ذلك في إطار التعريف بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، التي أطلقتها دائرة الثقافة في الشارقة، بتوجيهات من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.





أشار القباحي بدايةً إلى الجائزة، وقال : تُعنى"جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي" بالنقد الأدبي الموجَه للشعر العربي، الذي يفتح آفاق البحث للنقاد العرب بما يخدم ساحة الإبداع العربي، تنفيذا لمبادرة كريمة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من منطلق رعايته ودعمه للنقاد العرب والمهتمين بالدراسات الموجهة نحو التجربة الشعرية العربية".





وتابع مدير بيت شعر الأقصر :"سوف تكون الجائزة وفق شروط أبرزها أن يكون البحث المقدم مخطوطًا معدًا للنشر ولم يسبق نشره أو طبعه ورقيًا أو إلكترونيا أو فوزه في جائزة مشابهة، وألا يقدم في ذات الوقت لجائزة أو مسابقة أخرى، وأن يكون عملًا أصليًا مخصصًا للجائزة، ولا يجوز للباحث المشاركة بأكثر من بحث والتزام البحث بالمعايير العلمية، وأن يكون مستوفيًا شروطها مع توضيح الهوامش والمصادر والمراجع في البحث و يتم الإعلان عن الفائزين وتوزع الجوائز أثناء مهرجان الشارقة للشعر العربي في يناير من كل عام".





وأجاب القباحي عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها جمهور الندوة عن الجائزة، في حين أشادوا بها وعبروا عن شكرهم هذه المبادرة القيمة، وأكدوا على آثارها الطيبة المنتظرة لمستقبل النقد و الشعر العربي.





في الأمسية الشعرية، قرأ القباحي طرفًا من سيرة المشاركين، ومنح المنصة إلى أول الشعراء، عاصم عوض 1991، تخرج في كلية دار العلوم جامعة الفيوم، شارك في كثير من الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية وحاصل على عدة جوائز في مسابقات شعرية، كما نشر له العديد من القصائد في المجلات والصحف المصرية.





تلاه الشاعر محمد أبو العزايم، حاصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة الأزهر وحاصل على المركز الثاني في مسابقة أدب الجامعات العربية - فرع الشعر في دورتها الثانية بالجزائر عام ٢٠٠٢، كما شارك في أمسيات الشباب بملتقى النيلين بالسودان عام ٢٠١٢، وله قصيدة بعنوان "مازالت تمطر" تدرس لطلاب الفرقة الأولى بقسم اللغة العربية في كلية الآداب جامعة القاهرة ضمن مناهج مادة تحليل النصوص.





واختتمت الأمسية بالشاعر محمد فتحي وهو شاعر مصري من مواليد القاهرة 1987، درس في كلية دار العلوم جامعة الفيوم، وله ديوانان تحت الطبع: "الراعي" و "أبناء نوح".