المنتخب الوطني لناشئي اليد يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم

أنهى منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مشواره في دور المجموعات لبطولة العالم تحت 17 عامًا المقامة حاليًا بالمغرب في نسختها الأولى، وذلك عقب فوزه على أصحاب الأرض بنتيجة 32-20.

تقدم المنتخب الوطني في الشوط الأول بنتيجة 18-13، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة لصالحه، محققًا العلامة الكاملة في دور المجموعات "6 نقاط" على حساب البرازيل وأمريكا والمغرب.

وتوّج يوسف عمرو، الظهير الأيمن لمنتخب مصر بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد ما سجل 7 أهداف من 9 محاولات على المرمى، بنسبة وصلت إلى 78 %.

وبهذه النتيجة، اختتم الفراعنة مشوارهم في صدارة المجموعة الأولى، ليلتقوا بالمنتخب الإسباني، متصدر المجموعة الثانية، في الدور نصف النهائي. أما المواجهة الثانية في المربع الذهبي فستجمع بين قطر وألمانيا.

يذكر أن بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 17 عامًا تقام لأول مرة في التاريخ، وذلك بفرمان من الاتحاد الدولي.