تامر عبدالحميد يفجّرها: حسابات بـ«50 جنيه» بتشوّه مجلس الزمالك.. والجماهير في حالة غضب

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن جمهور النادي يشعر بالغضب من إدارة الزمالك في الوقت الحالي.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": “جزء من جماهير الزمالك زعلان من سياسة إدارة النادي في الوقت الحالي”.

وأضاف: “هناك حسابات على السوشيال ميديا بـ(50 جنيهًا) تطلع تشوّه صورة مجلس إدارة الزمالك في ثانية”.

وواصل: “بدر حامد يتقاضى حاليًا راتبه من رئاسة قطاع الناشئين في الزمالك، وقدره 239 ألف جنيه، في حين أن محمد حلمي في الشباب كان يتقاضى 45 ألف جنيه فقط”.

واختتم: “جمهور الزمالك بيقابلني في الشارع وبيقولوا لي (معاك حق)، وهدفي هو إصلاح نادي الزمالك لأنه بيتي”.