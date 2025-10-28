وليد صلاح عبداللطيف: يانيك فيريرا لا يصلح للزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بكأس السوبر



أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لا يصلح نهائياً لقيادة الأبيض في المرحلة المقبلة، وكان لابد من رحيله منذ فترة طويلة.

وقال وليد عبداللطيف في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



علامة استفهام كبيرة حول إصرار جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك على استمرار يانيك فيريرا في منصبه كمدير فني للفريق ، والدخول في مسألة عناد مع الجماهير ، وهو ما دفعهم إلى الهجوم عليه والهتاف ضده خلال مباراة ديكيداها الصومالي الماضية في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف: الزمالك فقد العديد من النقاط السهلة هذا الموسم بسبب أسلوب لعب يانيك فيريرا الغير مقنع ، واستبعاده لبعض اللاعبين بدون مبرر ، وكان لابد من اتخاذ قرار بإقالته منذ فترة طويلة لكن مجلس الإدارة في حالة لا يرثى لها ، وترك كافة الصلاحيات للمدير الرياضي.

وتابع: بطولة كأس السوبر المصري المقبلة بالإمارات خارج التوقعات ، لكن على الورق ووفقاً لآداء الأندية الأربعة في الفترة الأخيرة ، فإن بيراميدز هو الأوفر حظاً للتتويج باللقب نظراً للحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.