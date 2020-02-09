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حوادث

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية بالقناطر الخيرية

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:10 ص
السجن
السجن
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بالقناطر الخيرية وأحيل المتهمين للنيابة فتولت االتحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط كل من "رضا س م" عاطل ومقيم ميت الحوفيين – دائرة مركز بنها و"عبد الرحمن ع ع" عاطل ومقيم ذات العنوان و"طارق ع م" عاطل ومقيم ذات العنوان والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في القضية رقم 4259 لسنة 2020م جنح مركز القناطر الخيرية – سرقة.


وذلك حال ترددهم على دائرة المركز وبحوزتهم الآتي (سلاح ناري بندقية الية و13 طلقة من ذات العيار - 2 سلاح ناري فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار) تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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