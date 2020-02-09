وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى برج العرب الجامعي لعلاج أورام الأطفال

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي مساء أمس السبت، مستشفى برج العرب الجامعي لعلاج أورام الأطفال التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، وذلك في إطار متابعته لسير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطوير الأداء بها، وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور تامر عبدالله المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالإسكندرية، والدكتور وائل نبيل عميد كلية طب الإسكندرية.





وتفقد الوزير أقسام المستشفى المختلفة، وتابع حالات المرضى، واطمأن خلال الزيارة على سير العمل بالمستشفى، وانتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.





وخلال الجولة التفقدية، أكد الوزير أهمية الدور الحيوي للمستشفى كأول مركز جامعي حكومي متخصص في علاج أورام الأطفال، يقوم بتقديم الخدمة الطبية للمرضى من 4 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح).





وأشاد عبدالغفار بما يقدمه أطباء المستشفى وأطقم التمريض من خدمات متميزة من خلال أجهزة متطورة، داعيًا كل المصريين ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم هذا الصرح الطبي المتميز في أداء رسالته البحثية والعلاجية النبيلة، لكي يصبح أحـد أكبر المراكـز العلاجية في علاج أورام الأطفال، وأكثرها تمتعًا بالإمكانات المادية والبشرية والبحثية.



