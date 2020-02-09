AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: نحتاج خطة محكمة لمعالجة ظاهرة سماسرة سرقة الكهرباء

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:04 م
التيار الكهربائى
التيار الكهربائى
Advertisements
معتز الخصوصى
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن أحد أسباب توجه الدولة نحو "العدادات مسبقة الدفع"، أن المنظومة تمثل ركيزة أساسية في القطاع، وتحقق أهدافا عدة منها خفض نسبة الفقد في التيار، والحفاظ على حقوق شركات التوزيع لدى المشتركين، لاسيما الحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى أنها تضمن حقوق المشتركين في الحصول على خدمة مميزة وتقدير حقيقي لحجم الاستهلاك، فضلًا عن أنها أحد أدوات الدولة نحو التحول الرقمي وفقًا لرؤية مصر 2030.


وأشار مشهور فى بيان صحفى له، إلى أنه رغم ذلك إلا أنه ما زالت مشكلة سرقة التيار الكهربي مستمرة، بالإضافة إلى سماسرة سرقة الكهرباء فى عدد من الأحياء والمدن والذين يحصلون على مبالغ تتراوح بين 3 آلاف إلى 13 ألف جنيه، حيث تم اكتشاف عدد كبير من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء من بينها شركتى جنوب القاهرة ومصر العليا لتوزيع الكهرباء يقومون بسرقة التيار من خلال التلاعب في عداد الكهرباء .


وأوضح أنه تقدر الإحصاءات أموال الدولة المهدرة بسبب سرقة التيار الكهربى بأكثر من 8 مليارات جنيه سنويًا، مؤكدًا ضرورة تفعيل خطة محكمة للحد من سرقات التيار الكهربائى ، مؤكدا أهمية خطوة وضع عداد ذكى فى كل لوحة توزيع كهرباء مركزية على مستوى الجمهورية.


وأكد أن هذا العداد يمكن شركات توزيع الكهرباء من تحديد سارقى التيار الكهربائى وأماكنهم والقدرات المسروقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا ينقطع عنها التيار في العطلات الرسمية

تعرف على حقيقة توقف نظام شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

الحكومة توافق على إلغاء الممارسة وتركيب عدادات كهرباء بالمباني المخالفة.. مصدر: إجراءات التقدم بطلب تركيب العدادات لن تختلف عن السابق.. والتطبيق خلال أيام

لو عداد الكهرباء التقليدي عطلان وعايز تغيره .. اعرف الإجراءات

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

الكهرباء: ندرس حلولا للقضاء على عيوب العدادات مسبوقة الدفع

ترشيحاتنا

سجود السهو.. هل يلزم إذا نسي المصلي قول سمع الله لمن حمده

بـ التاتو.. ابنة حسين فهمى تثير الجدل بإطلالتها برفقة والدتها

مذبحة بـ حدائق الأهرام.. الزوجة مخنوقة بكوفية والأب والطفلة مهشما الرأس

بالقوة الضاربة.. الإسماعيلي يستقر على تشكيله لمواجهة الزمالك

تقارير: الزمالك مهتم بالتعاقد مع نجم أول أغسطس الأنجولي

ننشر أسماء ضحايا مذبحة حدائق الأهرام

AdvertisementS

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة صن داونز ورمضان صبحي

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

لم يتحقق في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى.. إنجاز جديد لـ رونالدو مع يوفنتوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مكشوف.. ابنة عمرو دياب بإطلالة جريئة

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل سلطة الخضراوات والبيض

بدلة رياضية فوسفوري.. منة فضالي تتألق في جلسة تصوير جديدة