برلماني: نحتاج خطة محكمة لمعالجة ظاهرة سماسرة سرقة الكهرباء

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن أحد أسباب توجه الدولة نحو "العدادات مسبقة الدفع"، أن المنظومة تمثل ركيزة أساسية في القطاع، وتحقق أهدافا عدة منها خفض نسبة الفقد في التيار، والحفاظ على حقوق شركات التوزيع لدى المشتركين، لاسيما الحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى أنها تضمن حقوق المشتركين في الحصول على خدمة مميزة وتقدير حقيقي لحجم الاستهلاك، فضلًا عن أنها أحد أدوات الدولة نحو التحول الرقمي وفقًا لرؤية مصر 2030.









وأشار مشهور فى بيان صحفى له، إلى أنه رغم ذلك إلا أنه ما زالت مشكلة سرقة التيار الكهربي مستمرة، بالإضافة إلى سماسرة سرقة الكهرباء فى عدد من الأحياء والمدن والذين يحصلون على مبالغ تتراوح بين 3 آلاف إلى 13 ألف جنيه، حيث تم اكتشاف عدد كبير من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء من بينها شركتى جنوب القاهرة ومصر العليا لتوزيع الكهرباء يقومون بسرقة التيار من خلال التلاعب في عداد الكهرباء









وأوضح أنه تقدر الإحصاءات أموال الدولة المهدرة بسبب سرقة التيار الكهربى بأكثر من 8 مليارات جنيه سنويًا، مؤكدًا ضرورة تفعيل خطة محكمة للحد من سرقات التيار الكهربائى ، مؤكدا أهمية خطوة وضع عداد ذكى فى كل لوحة توزيع كهرباء مركزية على مستوى الجمهورية.







