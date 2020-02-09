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أخبار البلد

علا جمال الدين تترشح على عمومية روز اليوسف

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:28 م
علا جمال الدين تترشح
علا جمال الدين تترشح على عمومية "روزاليوسف "
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تقدمت اليوم علا جمال الدين، نائب مدير عام الشئون المالية والإدارية لمؤسسة روز اليوسف، بأوراقها لخوض الانتخابات على عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة.

وتواصل اللجنة المختصة بمؤسسة روزاليوسف فى استقبال طلبات المرشحين على انتخابات الجمعية العمومية ومجلس إدارة المؤسسة حتى الخميس المقبل.

بدأت اللجان المختصة بالمؤسسات الصحفية القومية فى تلقى أوراق الراغبين فى الترشح على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، بداية من اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل.

وتقرر إجراء الانتخابات لمؤسسة الأهرام يوم الخميس الموافق 5 مارس، ومؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال يوم الأحد الموافق ٨ مارس، ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية " ودار المعارف يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، ومؤسسات روز اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020.
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