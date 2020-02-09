علا جمال الدين تترشح على عمومية روز اليوسف

تقدمت اليوم علا جمال الدين، نائب مدير عام الشئون المالية والإدارية لمؤسسة روز اليوسف، بأوراقها لخوض الانتخابات على عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة.





وتواصل اللجنة المختصة بمؤسسة روزاليوسف فى استقبال طلبات المرشحين على انتخابات الجمعية العمومية ومجلس إدارة المؤسسة حتى الخميس المقبل.





بدأت اللجان المختصة بالمؤسسات الصحفية القومية فى تلقى أوراق الراغبين فى الترشح على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، بداية من اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل.



