شوبير يهاجم مسؤولي نادي الإسماعيلي بسبب الهبوط

هاجم الإعلامي أحمد شوبير مسؤولي نادي الإسماعيلي بسبب الهبوط، وفكرة الدمج مع الأندية الإستثمارية.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الواضح كده إننا قلبنا على الإسماعيلي أكتر من مسئولي النادي نفسهم! الموسم اللي فات كلنا وأنا من ضمن ساعدنا في الغاء الهبوط من أجل عيون النادي الإسماعيلي وطبعا ده كان غلط لكن تمام، جينا الموسم ده الإسماعيلي هيهبط تاني ومن المستحيل الغاء الهبوط"

وتابع :"ومن أجل الإسماعيلي برضوا تم طرح فكرة الدمج مع الأندية الإستثمارية، لكن الجميل بقى إن فوجئنا بالرفض من مسئولين في الإسماعيلي نفسهم! وأنا هنا مابتكلمش عن رئيس النادي، قالك هوية النادي والكلام الكبير والشعارات دي، لكن الحقيقة إنهم بيبحثوا عن أدوار لنفسهم وإنهم يبقوا في الصورة فقط والشعارات ماتت من زمان، أتمنى إننا نبحث عن مصلحة نادي كبير زي النادي الإسماعيلي ونتمنى له كل التوفيق فيما هو قادم".

وكان قد أعلن النادي الإسماعيلي عن تعرض لاعبه محمد خطاري لإصابة قوية خلال مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بخسارة الإسماعيلي بهدفين دون رد.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي أن اللاعب يعاني من شرخ في الأنف إلى جانب ارتجاج بسيط في المخ، ما يستلزم خضوعه لفترة راحة تمتد إلى أسبوعين، مع متابعة طبية دقيقة لحالته قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وجاءت الإصابة عقب اصطدام قوي بين محمد خطاري وحارس مرمى مودرن سبورت في نهاية الشوط الأول، حيث سقط اللاعب مغشيا عليه داخل أرض الملعب، قبل أن يتلقى الإسعافات الأولية ويعود لاستكمال اللقاء رغم الإصابة.

ويأمل الجهاز الفني للإسماعيلي في تعافي اللاعب سريعا، نظرا لحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة المقبلة، التي تعد حاسمة في مشوار البقاء بالدوري الممتاز.