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برلمان

رئيس البرلمان: الصحافة فى مصر حرة وتتمتع بالمصداقية

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:02 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
شدد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال على أن الصحافة فى مصر حرة وتتمتع بالمصداقية ، قائلا: "حرية الصحافة هى أساس أى مجتمع ديموقراطى حر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، التى شهدت تعقيب عبد العال على نشر إحدى الصحف أن الاستجواب الموجه من البرلمان لوزيرة الصحة سببه خلاف شخصى معها ومع رئيس الوزراء، نافيا ما نشر، و أكد أن علاقته بمصطفى مدبولى أفضل مما تكون، وإنه رجل متعاون، ولديه دماسة خلق، ومتعاون معه ومع النواب، وبالتالى علاقتهما على أطيب ما تكون.

وشدد عبد العال على أن من وضعوا الدستور انتصروا للصحافة عند وضع نصوصه لأنه بدون صحافة حرة لا يوجد مجتمع حر، ووجه التحية للمحررين البرلمانيين.

وأوضح: "عندنا 104 محرر برلمانى فى غاية الأمانة والدقة والتعاون وينشروا المعلومات أول بأول لذلك البعض بيفتكر أنى بصرح، لكن أنا لا بصرح أو بعمل مؤتمرات صحفية بل هم ينقلو أول بأول كل ما أقوله".
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