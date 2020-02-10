أسوان تطلق مبادرات شبابية تطوعية للشباب والجمعيات للارتقاء بالنظافة العامة.. و«نظف بلدك» و«شارك ونضف» الأبرز.. صور

أسوان تطلق مبادرات شبابية تطوعية للشباب والجمعيات لتنفيذ منظومة النظافة العامة

المحافظ يحذر المسئولين من عدم الإهتمام بالنظافة والمشاكل العامة

إطلاق مبادرة "نظف بلدك" وسط مشاركة مجتمعية متكاملة

مبادرة شبابية "شارك ونظ " بمشاركة 500 شاب وفتاة بمراكز ومدن المحافظة

الاهتمام بمنظومة النظافة العامة بمحافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء لتكون دائمًا فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها يلقى أولوية للأجهزة التنفيذية داخل المحافظة بالتعاون والمشاركة مع المجتمع المدنى.

وفى هذا الإطار يستعرض "صدى البلد" أبرز الجهود المبذولة فى هذا الشأن حيث أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان للمسئولين التنفيذيين أنهم تحت التقييم ولن يسمح بالتقاعس والإهمال فى أداء التكليفات والملفات المنوطة لهم، قائلا: "للصبر حدود ولن أحارب طواحين الهواء كثيرًا فأى مسئول أو موظف لا ينفذ التعليمات والتوجيهات المتعلقة بالمشاكل العامة سوف يعفى من منصبه".

وأضاف المحافظ أن المشاكل تتمثل في، النظافة وإنتشار عربات التوكتوك والباعة الجائلين وكسور مواسير المياه وطفح الصرف الصحى، مؤكدًا أن علاج تلك المشاكل يكون من خلال التدخل بشكل سريع وبمتابعة ميدانية ملموسة داخل الشارع الأسوانى، وسيكون هناك إجراءات رادعة على غرار ما تم من إحالة 6 من مسئولى وموظفى شركة مياه الشرب والصرف الصحى للنيابة العامة مع وقفهم عن العمل بعد شكوى مواطن للمحافظ من تقاعسهم في إصلاح كسر بجوار مسكنه بمنطقة خور عواضة .

ولفت أشرف عطية إلى أنه لم يتم التعاقد حتى الآن مع شركة النظافة الجديدة حيث تم وضعها تحت الأختبار لمدة 45 يوم للتأكد من جديتها وتثبت تواجدها على الأرض داخل المناطق السكنية والشوارع الداخلية قبل الرئيسية مع إستكمال معداتها والعمالة المطلوبة للجمع المنزلى وكنس وغسيل الشوارع مع تركيب خط إيطالى جديد لتشغيل مصنع تدوير المخلفات بالشلال ، وهو الذى يتوازى مع عدم الرضوخ للضغوط التى يمارسها بعض المفسدين والفشلة حيث تم مداهمة العديد من مخازن ومصادرة مكابس النباشين ، كما سيتم إتخاذ إجراءات قاسية مع بعض العاملين لأننا لن نرجع إلى الوراء وسندعم منظومة النظافة الجديدة بكل قوة سواء في مدينة أسوان ثم تدريجيًا في باقى المراكز والمدن الأخرى.

وكان المحافظ قد قام بعقد حوار مجتمعى مفتوح للتواصل مع أفكار ومقترحات ورؤى ممثلى كافة فئات المجتمع الأسوانى وطوائفه، وذلك من أجل إيجاد حلول سريعة وغير نمطية لمواجهة مشكلة النظافة العامة.

وأكد محافظ أسوان على ضرورة أن تكون هذه المواجهة شاملة وفاعلة لإظهار الوجه الحضاري لمدينة أسوان كمرحلة أولى وخاصة أنه ليس لدينا رفاهية الوقت حيث سيتم تنفيذ التوصيات فى نهاية المؤتمر و دخولها على الفور إلى حيز التنفيذ حتى نصل إلى النجاح المأمول الذى لن يأتى إلى بالعمل الجماعي وليس الفردي ، ولابد أن كل شخص يبدأ بنفسه للوصول إلى الحلول السليمة والمناسبة لأى مشكلة تواجهنا.

وأطلق المحافظ مبادرة " نظف بلدك " كبداية لتطبيق هذه المنظومة والتى ستعتمد على تكثيف العمل لرفع كافة كميات القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والداخلية خلال الأيام القادمة على أن يتم التنفيذ بمختلف الأحياء والمناطق السكنية داخل مدينة أسوان بالكامل كمرحلة أولى وفى توقيت واحد ليعقب ذلك تطبيقها مرحليًا على باقى مدن ومراكز المحافظة ، وسوف يتم إجراء التقييم لمكافأة الجادين ومحاسبة المقصرين وذلك تطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب .

وشدد أشرف عطية على أنه مع تطبيق منظومة النظافة الجديدة سيتم إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حيث سيتم عقد مؤتمر شهرى لمتابعة ما تم من أعمال فى منظومة النظافة الجديدة لتحقيق الرقابة الكاملة على أسلوب العمل من أجل تلافى أى خلل أو سلبيات أو قصور والإستمرار فى إنجاحها .

ومن جانبها قالت المهندسة سعاد كرمى مدير عام البيئة بأسوان بأن آلية منظومة النظافة تعتمد على الجمع والنقل وإعادة التدوير وهو الذى يتمثل فى الجانب المؤسسى حيث أن المحافظة مقسمة إلى منطقتين منطقة ذات طابع حضارى ويضم مدينة أسوان مثلًا التى تشتمل على 4 أحياء ، ومناطق ذات طابع ريفى وهى القرى المختلفة ، بجانب عرضها لأنواع المخلفات الناتجة من الأنشطة الإنسانية سواء كانت المخلفات الصلبة البلدية من المنازل أو الزراعية أو الصناعية أو مخلفات الهدم والبناء ، بجانب المخلفات الخطرة ، بالإضافة إلى المقالب العشوائية الغير متوافقة بيئيًا .

وقالت سعاد كرمى بأنه تم توريد 20 مفرمة للمخلفات الزراعية للمحافظة وتم تسليمها لمديرية الزراعة لتوزيعها من أجل التخلص والإستفادة من المخلفات الزراعية بشكل مثمر ويحقق عوائد إيجابية .

وبالتوازى مع ذلك وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنظيم حملات للإرتقاء بمستوى النظافة العامة والتجميل بمختلف محافظات الجمهورية وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

تم تنظيم مبادرة ( شارك ونظف) والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة ضمن فعاليات اليوم الشبابى التطوعى وسط مشاركة كبيرة لـ 500 شاب وفتاة من مراكز المحافظة الخمس بواقع 100 شاب وفتاة من كل مركز .

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بدور وزارة الشباب والرياضة وحرصها على تحقيق التعاون والتنسيق المتواصل مع محافظة أسوان لرعاية وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات الهامة والحيوية التى تساهم فى دعم الجهود التنفيذية للإرتقاء بمستوى النظافة العامة وتكثيف أعمال التجميل لإستعادة الوجه الحضارى لعاصمة الشباب الإفريقى ، مقدمًا شكره وتقديره للشباب المشارك فى هذه المبادرة بإعتبارهم نموذج مشرف ومثالًا يحتذى به للمشاركة المجتمعية الجادة ، كما يعكس حرص ووعى الشباب لتسخير ما لديهم من طاقات وقدرات لخدمة مجتمعهم على الوجه الأكمل .

ومن جانبه أوضح فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن مبادرة ( شارك ونظف ) تهدف إلى غرس قيم الولاء والإنتماء وتنمية روح التعاون والعمل الجماعى بين الشباب والطلائع للحفاظ على البيئة ومواجهة السلوكيات والظواهر السلبية التى تشوه المظهر العام ، كما أنها تهدف إلى إستثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية فى مشروع يخدم مجتمعهم من أجل نشر ثقافة العمل التطوعى.

وأشار فتحى عبد الحافظ إلى أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم التنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية لتنفيذ المبادرة من خلال تجميل الميادين بكل مركز بحيث تتضمن الأعمال رفع القمامة والمخلفات ونظافة الطرق والشوارع ، بجانب تنفيذ أعمال الدهانات للأرصفة والبلدورات لإضفاء اللمسات الجمالية بها وخلق متنفس حيوى للمواطنين.

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