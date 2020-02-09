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أخبار العالم

أول تعليق للحالة المتعافية من كورونا فى الأمارات.. ماذا قالت

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:15 م
أول حالة تتعافي من
أول حالة تتعافي من فيروس كورونا في الإمارات
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ميـــس رضـــا
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد  وتعافيها التام من أعراضه، بعد تلقيها العلاج اللازم منذ دخولها إلى المستشفى في دولة الإمارات.


وفي أول تعليق للحالة "ليو يوجيا"، البالغة من العمر 37 عاما  لها بعد مغادرة المستشفى، أعربت عن شكرها و تقديرها لدولة الإمارات على الرعاية و الاهتمام الكبير الذي حظيت بها منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى أنها حصلت على رعاية صحية فائقة ودعم كبير من أعضاء الكادر الطبي في المستشفى.


وقالت إن "ما قدمته دولة الإمارات لها و جميع أفراد العائلة يجسد مدى الرعاية التي يحظى بها كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة".


كما أبدت سعادتها الكبيرة بزيارة القنصل الصيني وممثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات وتقديم التهنئة لها على شفائها.

هذا وتنتمي الجدة يوجيا للعائلة الصينية التي كان قد تم الإعلان عن إصابتها بالمرض نهاية شهر يناير الماضي.



من جهته، أبرز حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن جميع الفحوصات التي أجريت للسيدة الصينية أظهرت شفاءها وخلوها التام من المرض.

وشدد على أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات يبرهن على قوة النظام الصحي في الدولة وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.


كما أشار إلى أنه يتم التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها ويتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

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