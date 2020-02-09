محمد أبو العينين مسيرة اقتصادية وسياسية حافلة بالإنجازات والعطاء الخدمي.. تقرير

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو عن رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة برقم 4، ورمزه القلم،.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن محمد أبو العينين، لدية مواقفة قوية مع الدولة، وضد الجماعات الإرهابية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن محمد أبو العينين لديه مسيرة اقتصادية وسياسية حافلة بالإنجازات والعطاء الخدمى.

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وكان استقبل أهالى الجيزة رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة برقم 4، ورمزه القلم، بالزغاريد و الهتافات المؤيدة.





جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمته نقابة معلمي الجيزة لـ أبو العينين بنادي المعلمين بالجيزة، بحضور محمد عبد الله، رئيس النادي وأمين عام النقابة العامة للمعلمين، وعدد كبير من معلمي الجيزة والنائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب عادل ناصر أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة والنائب محمد علي عبد الحميد ، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.





وقال محمد أبو العينين، إن مؤسسة أبو العينين لديها بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم منذ 20 عامًا، وساهمت في تحديث وتطوير الغالبية العظمى من مدارس جنوب الجيزة من ناحية الإنشاءات وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة وتبنى ورعاية وتكريم المتفوقين والمتميزين، مؤكدًا استمرار المؤسسة في دعم التطوير والتحديث.

وأضاف أبو العينين: "سأعد بالتعاون مع نقابة معلمي الجيزة خطة للارتقاء بمنظومة التعليم في الجيزة وسأعرضها على وزير التربية والتعليم، متعهدًا بتنفيذها من أجل مصر والجيزة مع حزب مستقبل وطن حتى لو لم يصبح نائبا في مجلس النواب".





ووجه أبو العينين الشكر والتقدير لمعلمي الجيزة ومصر على دورهم الوطني في تربية وتأهيل الأجيال الجديدة للمستقبل.





كما نظم حزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم رجل الصناعة محمد أبو العينين ، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة (رقم 4 رمز القلم)، في ضيافة نائب مستقبل وطن، منتصر رياض، بمكتبه لخدمة المجتمع، وبمشاركة عدد من قيادات وأعضاء الحزب، على رأسهم اللواء علاء عابد، نائب رئيس الحزب، إضافة إلى النائب محمد علي عبد الحميد، وعادل ناصر، أمين الحزب بالجيزة، وجمال راجح، أمين قسم الجيزة بالمحافظة، وشريف جلال أمين الشباب، وأحمد قطب مساعد الحزب .





وشهد المؤتمر حضورا كبيرا من أهالي الجيزة، وسط تفاعلا وحفاوة كبيرين، برجل الصناعة محمد أبو العينين ، وهتافات مؤيدة له، وزغاريد من السيدات اللاتي تواجدن بكثرة .





وجه النائب علاء عابد، التحية للنائب منتصر رياض على دوره الكبير في دعم رجل الصناعة محمد أبو العينين ، من أول لحظة أعلن فيه ترشح أبو العينين في الانتخابات التكميلية، كما حيى أهالي الجيزة على موقفه الكبير الداعم لـ أبو العينين ، الذين يثبتون معدنهم الأصيل .





وأكد أن أبو العينين له أيادٍ بيضاء على الجيزة، وأهالي الجيزة كلها تحبه، متابعا: "بنقول لـ أبو العينين سير وكل الجيزة معاك وبتساندك وموعدنا يوم 11 و 12 فبراير، لرد الجميل". ووجه حديثه لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين ".





وأشار إلى أن مصر كلها تنتظر انتخابات الجيزة التكميلية، ليرون أهل الجيزة وهم يقفون أمام لجان الاقتراع لعودة أبو العينين للحياة النيابية مرة أخرى، مؤكدًا أن أبو العينين له مواقف وطنية عظيمة، ووقف في وجه الجماعة التي أرادت اختطاف مصر، وإبعاده عن المشهد، وقال لها: "أنا وولادي وفلوسي فداء لمصر ".





وشهدت كلمة النائب علاء عابد تفاعلا كبيرة من أهالي الجيزة الحاضرين وسط هتاف تؤكد وقوفهم وراء ودعمهم لمرشح مستقبل وطن "ايد واحدة.. ايد واحدة ".



