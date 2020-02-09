أوباما يدرك التعادل للزمالك أمام الإسماعيلي من ضربة رأسية





شهدت مجريات الشوط الثاني خروج اللاعب عماد حمدى بداعى الإصابة ونزول محمد بيومى بديلا عنه في أول تغيير اضطراري وقاد محمد أوناجم هجمة عنترية نجح باهر المحمدى فى إبعاد الكرة من أمام أقدامه إلى ضربة ركنية فى الدقيقة 47.





مرر أشرف بنشرقي كرة ماكرة داخل منطقة الجزاء أرسلها محمد أوناجم عرضية أبعدها مدافع الدراويش إلى رمية تماس في الدقيقة 50 وحصل محمد أوناجم على ضربة حرة فى الدقيقة 55 أمام منطقة الجزاء بعد عرقلته من المنافس .





دفع مدرب الدراويش باللاعب محمد صادق بديلا عن أحمد مدبولي فى الدقيقة 59 ومنح حكم اللقاء فى الدقيقة 60 البطاقة الصفراء للاعب محمد الشامي وسجل يوسف أوباما هدف التعادل فى الدقيقة 61 من ضربة رأسية.