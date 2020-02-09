أبو العينين: وضعنا خريطة متكاملة لـ الجيزة لتطوير المنظومة الصحية.. فيديو

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إن حزب مستقبل وطن وضع قضية التعليم أمامه لتطويره وهو في مقدمة اهتماماته، ونعد لنهضة للتعليم الحديث والجيل الخامس، ونسعى إلى ثورة صناعية رابعة.





وأضاف «أبو العينين» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن خوض انتخابات مجلس النواب تكليف من أهالي الجيزة، مشيرا إلى أن الدائرة بها عمل ومشاكل كثيرة ويسعى إلى حلها وعلى رأسها قضية التعليم.





وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إلى أن العالم قائم الآن على اقتصاد المعرفة والتعليم، موضحا أنه يقدم خريطة جديدة بفكر جديد يشارك فيها متخصصون وعلماء من خلال برنامج عمل، بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المدني.





وأوضح «أبو العينين» أن الصحة لها اهتمام كبير جدا لتطوير المستشفيات، وتم وضع خريطة في محافظة الجيزة، موضحا أنه عقد اجتماعا موسعا في جامعة القاهرة عام 2000 لإنشاء منظومة جديدة وتفاعلت معها المحافظة والجامعة بالتنسيق مع النواب.





ونوه «أبو العينين» إلى أنه أصدر كتابا يتضمن كل ما يريد تطويره في محافظة الجيزة، ويعرض من خلاله المشروعات التي يسعى إلى تنفيذها، مؤكدا أن كل المشروعات نفذت وفقا لبرامج وإشراف من وزير التخطيط، ليضع في خطة الدولة وبعدها نفذت مشروعات تهم أهالي الجيزة، وأخرى يسعى لتنفيذها الآن.