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محافظات

بعد 12 سنة .. محافظ أسوان يسلم عقود 9 وحدات سكنية بالإسكان المتميز ضمن المرحلة الأولى.. صور

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:24 م
محافظ أسوان يسلم
محافظ أسوان يسلم عقود 9 وحدات سكنية بالإسكان المتميز
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شاذلى عبد الفتاح
قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسليم عقود 9 وحدات سكنية للحاجزين بمشروع الإسكان المتميز والذين قاموا بتسديد كافة الأقساط المالية المقررة علية بنسبة 100 % طبقًا للأسعار السابق التخصيص عليها وذلك ضمن المنتفعين من المرحلة الأولى والتى تضم 13 عمارة بإجمالى 312 شقة بنظامين التشطيب الكامل والنصف تشطيب.

يأتى ذلك فى إطار سعى محافظ أسوان الجاد والمتواصل لإقتحام المشاكل المتراكمة والمشروعات المتعثرة وبعد مرور 12 عامًا من توقف مشروع الإسكان المتميز .

أعرب الحاجزون عن شكرهم لمحافظ أسوان على جهوده بدفع عجلة العمل بالمشروع والإسراع بتسليم العقود والوحدات فى وقت قياسى ، بالإضافة إلى قراره الإنسانى برفع فروق التكلفة المالية عن الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم بإجمالى 2118 منتفع وذلك مراعاة للظروف المعيشية وتحقيقًا للإستقرار الأسرى والإجتماعى لهذه الأسر .

فيما أكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة لن تألوا جهدًا فى إستكمال تسليم باقى الوحدات السكنية من الإسكان المتميز على مراحل وتسليم العقود ، وهو الذى يتطلب من الحاجزين تسديد المستحقات المالية عليهم حيث أن الإلتزام بالسداد سيساهم بالإسراع بمعدلات تنفيذ المراحل التالية بنهاية العام الحالى من خلال الإنتهاء من جميع التشطيبات والبنية الأساسية فى باقى العمارات .

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه تم إتخاذ خطوات غير مسبوقة منذ تولى مسئولية المحافظة فى مطلع ديسمبر الماضى لإقتحام هذه المشكلة المعقدة وذلك بتسخير كافة الإمكانيات والتنسيق الدائم مع وزارات الأوقاف والإسكان والتخطيط ، بجانب الهيئات والشركات المسئولة عن توصيل المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والإتصالات تحقيقًا للمصداقية والمصارحة .



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بعد 12 سنة .. محافظ أسوان يسلم عقود 9 وحدات سكنية بالإسكان المتميز ضمن المرحلة الأولى.. صور
بعد 12 سنة .. محافظ أسوان يسلم عقود 9 وحدات سكنية بالإسكان المتميز ضمن المرحلة الأولى.. صور
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