بعد 12 سنة.. رفع فروق التكلفة المالية لـ حاجزي وحدات سكنية بأسوان

فى أجواء من الفرحة وعرفانًا برد الجميل حرص بعض الحاجزين بمشروع الإسكان المتميز على تقديم شكرهم باسم جميع المنتفعين بالمشروع للواء أشرف عطية محافظ أسوان على قراره الإنسانى والحكيم بشأن رفع فروق التكلفة المالية عن الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم بإجمالى 2118 منتفعا وجاءت نتيجة توقف المشروع لأسباب عديدة.

وأكد الحاجزون، أن اللواء أشرف عطية حقق لهم حلمًا كان مستحيلًا باقتحام مشكلة متراكمة منذ 12 عامًا والمتمثلة فى تأخر تسليم الوحدات السكنية للمنتفعين بالمشروع وتعامل بروح المقاتل لإسعاد المئات من الأسر مراعاة للظروف المعيشية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم بما يساهم بدوره فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى لهم.

ومن جانبه طالب محافظ أسوان بالإسراع فى سداد باقى المستحقات المالية لضمان دوران عجلة العمل داخل المشروع واستكمال باقى المراحل الأخرى من أعمال المرافق العامة وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والطرق ، بجانب أعمال التشطيبات داخل العمارات السكنية ، بالإضافة إلى اللاندسكيب وإنشاء الخدمات المختلفة من مسجد ومجمع مدارس وغيرها .





وأكد المحافظ ضرورة مساندة الجهود المبذولة حاليًا لرفع كفاءة وتحسين مستوى النظافة العامة بعد التعاقد مع إحدى الشركات الجديدة والتى لها سابق خبرة، علاوة على امتلاكها للعديد من المعدات والإمكانيات والعمالة المؤهلة ، فضلًا عن قيام الشركة بإعادة تشغيل مصنع تدوير القمامة بالشلال بعد إحلاله وتجديده، مع إضافة خط إنتاج إيطالي لإعادة تدوير المخلفات.





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وحذر أشرف عطية من أنه سيتم قطع يد كل فاسد يحاول عرقلة هذه الجهود وبتر أى منتفع لا يرى سوى مصالحه ومكاسبه الشخصية دون أى اعتبارات للمصلحة العامة حيث تم اتخاذ إجراءات حازمة ضد هؤلاء ، كما أن الشركة الجديدة سيتم وضعها تحت الاختبار لمدة 3 أشهر للتأكد من جديتها فى تطوير منظومة النظافة لأننا لا نرى أمامنا سوى تحسين مستوى البيئة داخل شوارع المدينة الرئيسية والداخلية على حدًا سواء .

وطالب عطية برفع مستوى الوعى وعدم الانجراف وراء الشائعات والدعاوى المحبطة للمنظومة الجديدة وهو الذى يتطلب تكاتف الجميع سواء كان مواطنين أو مجتمع مدنى أو جهات تنفيذية لإعادة أسوان إلى المكانة التى تستحقها ولتكون فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.



