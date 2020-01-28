AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد 12 سنة.. رفع فروق التكلفة المالية لـ حاجزي وحدات سكنية بأسوان

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:03 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

فى أجواء من الفرحة وعرفانًا برد الجميل حرص بعض الحاجزين بمشروع الإسكان المتميز على تقديم شكرهم باسم جميع المنتفعين بالمشروع للواء أشرف عطية محافظ أسوان على قراره الإنسانى والحكيم بشأن رفع فروق التكلفة المالية عن الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم بإجمالى 2118 منتفعا وجاءت نتيجة توقف المشروع لأسباب عديدة.

وأكد الحاجزون، أن اللواء أشرف عطية حقق لهم حلمًا كان مستحيلًا باقتحام مشكلة متراكمة منذ 12 عامًا والمتمثلة فى تأخر تسليم الوحدات السكنية للمنتفعين بالمشروع وتعامل بروح المقاتل لإسعاد المئات من الأسر مراعاة للظروف المعيشية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم بما يساهم بدوره فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى لهم.

ومن جانبه طالب محافظ أسوان بالإسراع فى سداد باقى المستحقات المالية لضمان دوران عجلة العمل داخل المشروع واستكمال باقى المراحل الأخرى من أعمال المرافق العامة وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والطرق ، بجانب أعمال التشطيبات داخل العمارات السكنية ، بالإضافة إلى اللاندسكيب وإنشاء الخدمات المختلفة من مسجد ومجمع مدارس وغيرها .


وأكد المحافظ ضرورة مساندة الجهود المبذولة حاليًا لرفع كفاءة وتحسين مستوى النظافة العامة بعد التعاقد مع إحدى الشركات الجديدة والتى لها سابق خبرة، علاوة على امتلاكها للعديد من المعدات والإمكانيات والعمالة المؤهلة ، فضلًا عن قيام الشركة بإعادة تشغيل مصنع تدوير القمامة بالشلال بعد إحلاله وتجديده، مع إضافة خط إنتاج إيطالي لإعادة تدوير المخلفات.


إقرأ ايضا

بتكلفة 5 ملايين..محافظ سوهاج يتابع تطوير منطقة إتريبس الأثرية

لتغيبهم وتقصيرهم فى العمل.. إحالة 32 موظفا للتحقيق بالبحيرة

إجراءات وقائية بالإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

وحذر أشرف عطية من أنه سيتم قطع يد كل فاسد يحاول عرقلة هذه الجهود وبتر أى منتفع لا يرى سوى مصالحه ومكاسبه الشخصية دون أى اعتبارات للمصلحة العامة حيث تم اتخاذ إجراءات حازمة ضد هؤلاء ، كما أن الشركة الجديدة سيتم وضعها تحت الاختبار لمدة 3 أشهر للتأكد من جديتها فى تطوير منظومة النظافة لأننا لا نرى أمامنا سوى تحسين مستوى البيئة داخل شوارع المدينة الرئيسية والداخلية على حدًا سواء .

وطالب عطية برفع مستوى الوعى وعدم الانجراف وراء الشائعات والدعاوى المحبطة للمنظومة الجديدة وهو الذى يتطلب تكاتف الجميع سواء كان مواطنين أو مجتمع مدنى أو جهات تنفيذية لإعادة أسوان إلى المكانة التى تستحقها ولتكون فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.


بعد 12 سنة.. رفع فروق التكلفة المالية لـ حاجزي وحدات سكنية بأسوان
بعد 12 سنة.. رفع فروق التكلفة المالية لـ حاجزي وحدات سكنية بأسوان
بعد 12 سنة.. رفع فروق التكلفة المالية لـ حاجزي وحدات سكنية بأسوان
بعد 12 سنة.. رفع فروق التكلفة المالية لـ حاجزي وحدات سكنية بأسوان
بعد 12 سنة.. رفع فروق التكلفة المالية لـ حاجزي وحدات سكنية بأسوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يفاجئ مسئولي الأحياء والمرافق ويرصد العديد من المخالفات والسلبيات في الشوارع الداخلية.. ويشدد على إنذار المحلات المخالفة وتنظيم حملة مكبرة ..فيديو وصور

محافظ أسوان يراجع آليات تطبيق منظومة النظافة الجديدة ويعين سيد مدني مشرفا عاما .. صور

ضمن مبادرة نظف بلدك..رفع 330 طن تراكمات قمامة في أسوان .. صور

تسليم المرحلة الأولى لمشروع الإسكان المميز بأسوان

محافظ أسوان: انفراجة كبيرة لإنهاء مشكلة الإسكان المتميز

في جولة ميدانية.. محافظ أسوان يعطي مهلة لمسئولي المحليات لتلافي السلبيات.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

الأمير السابق مازال يحكم.. صحيفة سعودية تكشف سر إطاحة تميم برئيس الوزراء

انتبهي ..أسباب تؤكد تعرض ابنتك صاحبة الـ7 سنوات للبلوغ المبكر

كلب ينجح في اكتشاف متفجرات خطيرة خلال عيد الشرطة

بعد تعدد حالات الوفاة.. كيف تتجنب "الموت خنقا" بسبب بخار الماء؟

بعد مصرع 3 أطفال بداخلها.. أول فيديو من داخل شقة المقطم المتفحمة

قبل فاتورة الكهرباء ما تيجى.. احسب استهلاكك واتحكم فيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تتخلى عن طفلها بعد ساعات من ولادته.. والشرطة تبحث عنها.. شاهد

بإطلالة ملفتة وأنيقة.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار على الإنستجرام

حادث مدبر.. حلقة كرتونية تتنبأ بمقتل «كوبي براينت» بنفس الطريقة قبل 3 أعوام