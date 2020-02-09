أبو العينين: إسرائيل اعتدت على غزة فى 2008 وخضت معركة كبيرة بالبرلمان الأوروبي من أجل الفلسطينيين

أكد رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، أن إسرائيل اعتدت على غزة فى 2008 وأنه خاض معركة كبيرة فى البرلمان الأوروبي من أجل ضحايا فلسطين.





وأضاف محمد أبو العينين، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسي مقدم برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد ، أنه رد على كلام الوزير الاسرائيلي بالبرلمان الأوروبي عن فتح مصر معبر غزة أمام الشعب الفلسطينى.





وأشار محمد أبو العينين، إلى أنه قال للوزير إن إسرائيل اعتدت على غزة فى 2008 وأنه خاض معركة كبيرة فى البرلمان الأوروبي من أجل ضحايا فلسطين.

وأوضح محمد أبو العينين، أنه تسائل عن "ماذا عن الموقف الأوروبي من تشكيل حكومة فلسطينية تشترك فيها حماس؟.

ولفت محمد أبو العينين، إلى أنه انفعل بعد حديث الوزير الاسرائيلي عن مصر حول فتحها المعابر.